La Scuola Imt apre il nuovo anno accademico con la lectio di Guido Melis sugli 80 anni della Costituente

“Una Costituzione non perfetta ma fortemente proiettata sul futuro, animata da un indubbio spirito di rinnovamento”. Lo afferma Guido Melis, professore emerito di Storia delle istituzioni all’università Sapienza di Roma, durante la sua lectio magistralis L’assemblea costituente, 80 anni dopo, tenuta durante la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2026/2027 della Scuola alti studi Imt di Lucca. È stato celebrato anche l’anno Giubilare Francescano. “Noi abitiamo e viviamo nel complesso di San Francesco – ricorda il rettore, Lorenzo Casini – quindi l’anno francescano è stata per noi l’occasione per riflettere su cosa questo nome ancora significa per una scuola di alta formazione. Significa innanzitutto dedicarsi alla conoscenza e produrla non solo per se stessi ma anche per gli altri“.

L’evento si è svolto questa mattina (16 novembre) nella Chiesa di San Francesco a Lucca. Oltre al professor Melis ed al rettore Lorenzo Casini, hanno partecipato alla cerimonia anche il sindaco di Lucca, Mario Pardini, il vicesindaco, Moreno Bruni, il presidente della provincia di Lucca, Marcello Pierucci, l’assessora alla cultura della Regione Toscana, Cristina Manetti, il consigliere provinciale, Luca Menesini, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Massimo Marsili, il sindaco di Capannori, Giordano del Chiaro, il vescovo di Lucca, monsignor Paolo Giulietti, la prefetta, Cristina Favilli, l’editrice Francesca Fazzi, l’amministratore unico di Lucca Crea, Nicola Lucchesi, l’amministratore unico del Teatro del Giglio, Giorgio Angelo Lazzarini, il comandante provinciale dei Carabinieri di Lucca, Michele La Stella, il comandante provinciale della Guardia di finanza di Lucca, Andrea Canale, e il comandante della Polizia locale di Lucca, Bruno Bertilacchi, oltre a professori, studenti e ad altre istituzioni civili e militari.

La cerimonia si è aperta con il consueto corteo degli studenti e dei docenti. Poi ha preso la parola Marsili che si è soffermato sull’inizio dell’anno accademico ed ha proseguito parlando del lavoro di ricerca dell’Imt, dell’intelligenza artificiale ed dell’influenza sulla nostra società.

“Sono felice ed onorato – prosegue Pierucci – di poter presenziare ad un momento così importante per la città. Un’attività, quella dell’Imt, diventata sempre più internazionale e radicata sul territorio. L’Imt è un punto di forza per il nostro territorio e gli vanno riconosciuti numerosi meriti: il legame con la città, la vocazione internazionale ed il rapporto con le esperienze post universitarie. Imt è divenuta sempre più internazionale. Una realtà che getta le basi lavorando con i giovani, che devono avere gli strumenti necessari per essere il cambiamento che richiede questa società”.

“La storia della costituente ci invita a pensare al futuro della comunità. 80 anni fa – continua Pardini – il nostro paese attraversava un momento decisivo. La forza del sapere – evidenzia Pardini – è anche aiutare una comunità a comprendere la propria storia, i propri problemi e costruirne il futuro. Sostenere lo studio e la ricerca è responsabilità delle istituzioni. Ogni giorno attraverso la ricerca e la formazione l’Imt lavora sulla capacità di confrontarsi. Auguro alle allieve ed agli allievi che possano sentirsi parte della città di Lucca e questi anni siano ricchi di scoperte e di occasioni per crescere“.

“Una scuola importante per la Toscana. L’alta ricerca qui a Lucca – dice Manetti – è sicuramente un punto di riferimento. L’apertura dell’anno accademico è molto importante con tanti buoni progetti e propositi e la volontà di continuare a crescere. Un anno che si apre con un tema bellissimo: gli 80 anni dall’assemblea costituente. Un tema bellissimo ed è importante che riparta dai luoghi di studio”.

Tanti i punti affrontati dal rettore Casini nella sua prolusione, c’è anche quello dell’intelligenza artificiale. “Per mettere la macchina al servizio dell’intelligenza umana, l’intelligenza umana deve prima formarsi. E si forma provando, sbagliando, sperimentando. All’Imt tutto questo lo pratichiamo da tempo: laboratori, seminari, prove in presenza, lezioni e formazione sul campo, allievi e docenti che lavorano fianco a fianco. È il modo più serio di preparare chi dovrà governare queste tecnologie, invece di subirle. II 95 per cento delle nostre dottoresse e dei nostri dottori di ricerca trova lavoro. Dietro questa percentuale ci sono persone che qui hanno imparato a cimentarsi con problemi nuovi e complessi, a superare gli steccati disciplinari e a esercitare un giudizio indipendente”.

Sul fronte delle risorse, “abbiamo stabilizzato e aumentato – prosegue Casini – la quota base del Fondo di finanziamento ordinario. Avere una base di finanziamento più solida vuol dire poter programmare. Vuol dire avere un futuro. Nulla di questo sarebbe stato possibile senza il lavoro di tutti. Ringrazio Parlamento e Governo, in particolare la ministra Bernini, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, i docenti della Scuola e il personale tecnico-amministrativo”.

Infine, il rettore ha richiamato la responsabilità educativa attraverso le parole di Hannah Arendt, secondo cui l’insegnante “è autorevole in quanto, di quel mondo, si assume la responsabilità”, e ha ricordato Carlo Ginzburg, amico della Scuola, che alla domanda su quando fermarsi in una ricerca rispondeva: “Mai”. “Imparare, è non fermarsi mai. E fare di ciò che si impara un sapere che serve al mondo. È l’augurio che rivolgo a tutte e a tutti voi“, ha concluso Casini.

“È particolarmente significativo – afferma in streaming Anna Maria Bernini, ministra dell’università e della ricerca – che abbiate scelto di dedicare la vostra inaugurazione di questo nuovo Anno Accademico agli 80 anni dell’Assemblea Costituente. La nostra Costituzione custodisce ed è capace di rinnovare continuamente una visione altissima dei saperi e del loro valore civile e sociale. Affida alla Repubblica il compito di promuovere lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, la libertà della scienza e del suo insegnamento. Riconosce il diritto allo studio a tutti, indipendentemente dalle loro condizioni economiche e sociali. Sono principi che hanno fatto della formazione e della conoscenza uno dei pilastri su cui si fonda la nostra democrazia e che affidano alle istituzioni universitarie, nella pienezza della loro autonomia, una responsabilita altrettanto alta: custodire la libertà della ricerca, coltivare il pensiero critico, formare coscienze capaci di esercitare il sapere con autonomia e visione”.

La mattinata è proseguita con la lectio magistralis del professor Melis: L’assemblea costituente, 80 anni dopo. “La Costituzione italiana non fu – non poteva esserlo del resto – la più bella del mondo. Ma al tempo stesso fu assai di più che una mera registrazione dei diritti e dei doveri dei nuovi italiani. […] Una Costituzione non perfetta […] ma fortemente proiettata sul futuro, animata da un indubbio spirito di rinnovamento. La sua attuazione – lo si sa – non sarebbe stata affatto istantanea. Avrebbe anzi subito ritardi vistosi, avrebbe richiesto alle forze politiche intese e compromessi per realizzarsi pienamente. Fu un arduo cammino. Ma alla prova della storia quella Costituzione avrebbe retto, ed era questo (lo è ancora) ciò che più conta“. Il docente emerito ha poi ricordato i costituenti eletti a Lucca (nel Collegio Lucca, Livorno, Apuania): […] Aladino Bibolotti, Ilio (all’anagrafe Anelito) Barontini, Gino Baldassarri, Italo Bargagna, Randolfo Pacciardi, Matteo Matteotti, Edgardo Lami Starnuti, Leonetto Amadei, Giovanni Gronchi, Giuseppe Togni, Giovanni Carignani, Armando Angelini, Loris Biagioni.