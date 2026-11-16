Pesante impatto dell’inflazione post-crisi bellica nel Golfo Persico sulla provincia di Lucca, che si colloca ai vertici della classifica nazionale dei rincari del caro vita. Secondo i dati dell’Ufficio Studi della Cgia di Mestre elaborati su base Istat, tra il mese di febbraio e il mese di settembre 2026 Lucca ha registrato un incremento dei prezzi al consumo pari al +5,1%.

Una percentuale che colloca il territorio lucchese al secondo posto assoluto tra gli 80 comuni capoluogo di provincia monitorati in Italia , a pari merito con Siena e preceduta unicamente da Como, che guida la graduatoria nazionale con un rincaro del +5,4%. Subito dietro si posizionano altre importanti realtà urbane come Firenze, Trieste, Verona, Vicenza e Siracusa, ferme al +4,6%.

A livello regionale, la spinta inflazionistica ha investito con maggiore forza proprio la Toscana, che si attesta in cima alla classifica delle regioni italiane con un aumento medio del +4,2% tra febbraio e settembre 2026. Un primato legato in modo significativo al peso del turismo e alla crescita dei costi nel settore dei servizi di alloggio e delle strutture ricettive, che a livello nazionale hanno segnato un incremento del +6,1% e impattato fortemente nelle zone ad alta vocazione turistica.