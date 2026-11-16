San Concordio, fino a 21 abitazioni nell’ex Molino e un parcheggio pubblico su viale Europa

Fino a 21 abitazioni nell’ex complesso del Molino di via Teresa Bandettini ovest e un parcheggio pubblico di 1278 metri quadrati su viale Europa, realizzato a spese del privato e ceduto gratuitamente al Comune. È l’operazione al centro della proposta di variante al Piano operativo che lunedì prossimo (23 novembre) passerà all’esame della commissione urbanistica di Lucca, prima di arrivare in consiglio comunale per l’adozione.

L’intervento riguarda un’area di 4560 metri quadrati a San Concordio, a breve distanza dall’incrocio fra via Bandettini e viale Europa. Il complesso, che nel tempo ha ospitato una cartiera, un mulino e attività commerciali, comprende il fabbricato affacciato sulla strada e una serie di capannoni e tettoie sul retro, ormai dismessi. La proprietà è di Effea Srl, già Abitaria, società con sede a Pontedera diventata nel corso del 2026 unica proprietaria del compendio.

La variante introduce una scheda norma specifica per disciplinare la trasformazione dell’intera area, oggi suddivisa fra zone residenziali e miste e zone produttive. La scheda stabilisce dimensioni, destinazioni e condizioni dell’intervento, legando la possibilità di costruire il nuovo fabbricato alla realizzazione del parcheggio pubblico.

Il progetto comprende il recupero del Molino e la sostituzione delle strutture produttive retrostanti con un nuovo edificio residenziale. Il Molino, accanto al canale della Piscilla e sviluppato su tre piani fuori terra, è già oggetto di una pratica edilizia per la ristrutturazione conservativa, il frazionamento e il cambio di destinazione d’uso in abitazioni. Per questo fabbricato la scheda indica 11 alloggi e 1070 metri quadrati di superficie residenziale.

Sul retro è invece prevista la demolizione dei capannoni e delle tettoie, utilizzati in passato per lo stoccaggio di materiali, per fare spazio a un edificio con un massimo di dieci appartamenti e 1130 metri quadrati di superficie edificabile. Complessivamente, il limite fissato dalla variante è dunque di 21 abitazioni e 2200 metri quadrati, con un’altezza massima consentita di 12,50 metri.

La nuova costruzione sarà sviluppata in altezza per ridurre l’occupazione del terreno. Secondo il confronto contenuto nella relazione tecnica, la superficie coperta dagli edifici passerebbe da 1471 a 695 metri quadrati, mentre la consistenza edilizia complessiva scenderebbe da 2258 a 2200 metri quadrati.

Il progetto preliminare indica inoltre 1985 metri quadrati di verde, contro gli attuali 1950, e la piantumazione di 35 alberi. È prevista la rimozione di 790 metri quadrati di asfalto, con l’impiego di pavimentazioni drenanti nelle aree carrabili e di autobloccanti a nido d’ape negli stalli, per favorire l’assorbimento dell’acqua nel terreno.

I posti auto a servizio delle abitazioni saranno ricavati all’interno del lotto. La planimetria distingue i parcheggi dei due fabbricati e un’area di sosta per gli ospiti, prevede pensiline fotovoltaiche su una parte dei posti auto e percorsi di collegamento fra gli edifici e gli spazi verdi. L’accesso sarà da via Teresa Bandettini.

Separato dal complesso residenziale sarà il parcheggio pubblico di 1278 metri quadrati su viale Europa, a sud-est della rotatoria all’incrocio con via Bandettini. La destinazione a parcheggio è già prevista dal Piano operativo e l’area è soggetta al vincolo preordinato all’esproprio: la novità della variante è legarne la realizzazione all’intervento immobiliare.





Il proponente ha manifestato la disponibilità a sostenere integralmente i costi dell’opera e a cederla gratuitamente al Comune. La scheda norma prescrive che il parcheggio sia corredato da alberature e vegetazione autoctona e comprende anche gli eventuali costi di esproprio dei terreni.

Con la delibera del 5 novembre, la giunta ha riconosciuto l’interesse pubblico dell’operazione nel recupero dell’area degradata e nell’aumento degli spazi di sosta del quartiere, dando mandato agli uffici di procedere con la variante. Dopo la sua approvazione, l’attuazione richiederà un permesso di costruire convenzionato (Puc), che regolerà anche gli impegni del privato. Dovranno essere integrate e completate le reti e le infrastrutture, raccordandole a quelle esistenti su via Bandettini.

Resta una criticità per il muro di sponda lungo via Teresa Bandettini, in corrispondenza del canale Piscilla. Lo stato di manutenzione e conservazione risulta precario: una condizione della quale si dovrà tenere conto per l’accesso all’area durante i lavori. L’esclusione della variante dalla Valutazione ambientale strategica è subordinata al rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni formulate durante la verifica.