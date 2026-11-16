Successo per Lucca Orientando, l’assessora Testaferrata: “Grazie sentito a tutti i ragazzi e alle loro famiglie”

Oltre 6mila persone, fra studenti e genitori, hanno visitato Lucca Orientando fra venerdì 13 e domenica 15 novembre. L’iniziativa, giunta quest’anno alla sua quarta edizione, è diventata ormai un appuntamento fisso fra le scuole, le università, gli enti, le agenzie formative e soprattutto fra i ragazzi e le loro famiglie.

Soddisfatta l’assessora all’istruzione del Comune di Lucca, Simona Testaferrata, che sottolinea il grande lavoro di squadra fatto negli ultimi anni per raggiungere questi obiettivi: “Ogni anno Lucca Orientando porta al Real collegio migliaia di persone – dichiara –, studenti giovani e giovanissimi che assieme alle loro famiglie, attendono queste giornate di orientamento dove, in un clima di festa e grande cordialità, possono trovare riunita in unico luogo gran parte dell’offerta scolastica, formativa, universitaria e una serie di incontri e sportelli di orientamento che risultano sempre particolarmente apprezzati. L’obiettivo era e rimane quello di fare un servizio per i ragazzi che affrontano scelte importanti per la loro vita e per il loro futuro. Mettere insieme tutti i soggetti che si occupano di istruzione e formazione, scuole, università , enti e agenzie, Its, vuol dire infatti offrire contemporaneamente, in un solo luogo, un ventaglio di proposte con cui confrontarsi”.

Oltre agli oltre 80 stand infirmativi, sono stati molto apprezzati in questi giorni di Lucca Orientando tutti gli incontri di approfondimento che si sono susseguiti da venerdì a domenica e gli sportelli di orientamento individuale curati dal gruppo di lavoro del professore Giuseppe Lavenia, che sono stati particolarmente apprezzati e soldout per tutto il giorno di sabato, tant’è che l’organizzazione ha deciso di aumentarne il numero per permettere ai ragazzi interessati di partecipare.