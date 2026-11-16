Un tour alla scoperta delle grandi donne lucchesi: l’iniziativa di Morena Acconciature

La storia di una città passa anche attraverso le donne che l’hanno vissuta e resa grande. È da questa visione che prende vita il percorso culturale e solidale promosso da Morena Acconciature, che si è svolto la scorsa domenica (15 novembre).

L’iniziativa, dedicata a clienti e non, ha accompagnato le partecipanti in un itinerario alla scoperta dei luoghi e delle figure femminili che hanno lasciato un segno nella storia lucchese. Partito da piazza Santa Maria e conclusosi all’Atelier Ricci, il tour ha toccato tappe simbolo della città, come la Basilica di San Frediano, la storia di Santa Zita e il Palazzo Pfanner.

L’evento ha potuto contare sul sostegno dell’assessora Simona Testaferrata, di Cristina Consani e di Lia Chiara Miccichè. A guidare il gruppo lungo il percorso è stata la guida turistica Elena Benvenuti, che ha saputo catturare l’attenzione e coinvolgere le presenti con passione e competenza.