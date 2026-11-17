Sono iniziati, oggi (17 novembre) all’auditorium di San Romano, gli Stati generali del turismo, con un’ampia partecipazione di cittadini e operatori. L’iniziativa raduna tutti gli stakeholder del settore per una discussione a 360 gradi sul settore turistico, presenti anche i rappresentanti istituzionali e gli studenti della scuola Isi Pertini di Lucca. La terza edizione degli Stati generali del turismo è organizzata dal Comune di Lucca.

Ad aprire la discussione l’ introduzione del sindaco Pardini. “Il Turismo – ha detto – è una grande risorsa del territorio. Se crea delle problematiche però bisogna parlarne di fronte a dati oggettivi ed è giusto parlarne. Avere dati verificabili ci permette di affrontare il problema in maniera oggettiva. Questi momenti di confronto, gli Stati Generali che rifacciamo anche quest’anno, con ospiti che porteranno dati, numeri e anche, buone pratiche sui quali potremmo confrontarci, ascoltando tutti. Chiaramente è un tema sensibile, perché riguarda i cosiddetti stakeholder, dai cittadini, che sono coloro che la vivono la città quotidianamente e vedono arrivare il turismo, riguarda il commercio, riguarda il mondo del lavoro, riguarda tanti punti di vista, proprio per questi vanno analizzati tutti”.

“L’analisi deve basarsi sui dati, su numeri oggettivi, su quello che succede veramente non su quello che viene spesso raccontato, ma siamo un campagna elettorale e sappiamo che questo è un tema molto sensibile – prosegue Pardini -. Questi dati ci dicono che, intanto che non è vero che il centro storico si sia spopolato, io ho preso i dati del 2007, quindi di 19 anni fa, e quelli del primo di ottobre di quest’anno e sono esattamente le stesse persone a Lucca, 8.900 e rotte, addirittura credo fosse aumento di poche unità. Non è vero che il centro si spopola, i turisti sono cresciuti in percentuale, ma il numero assoluto è il numero che la città può ampiamente sopportare proprio perché c’è una concentrazione di due grandissime manifestazioni. Se togliamo quei momenti, quei giorni si capisce che non c’è un aumento incontrollato. Un altro luogo comune è quello che ormai il centro storico è tutto in direzione degli affitti brevi. I dati dicono che sono poco più del 12% le abitazioni relative gli affitti brevi”.

Eppure trovare un affitto lungo in città è impossibile, come mai?

“Questo è un altro tema – precisa il sindaco Pardini -, perché va visto a livello anche nazionale. Ovviamente il problema dell’affitto lungo implica anche la disponibilità del bene nel caso di mancato pagamento da parte dell’inquilino per il proprietario. Quindi diciamo proprio per quello di che sono temi complessi, non si possono banalizzare, non si possono risolvere con slogan, vanno visti nell’insieme. Io non sto dicendo che a Lucca vada tutto bene, non sto dicendo che è tutto perfetto, sto dicendo che se il dibattito è sano e non è fatto per slogan spesso usati anche per motive elettorali, possiamo parlarne, cosa che faremo oggi in maniera oggettiva, senza volere dire che va tutto bene o va tutto male, ma cercando di solare i punti di equilibri proprio ascoltando la voce di tutti“.

Presente anche l’assessore al turismo, Remo Santini: “Attrarre, accogliere, restituire per la destinazione del futuro – dichiara l’assessore al turismo Remo Santini -. Agli Stati Generali del Turismo, in corso di svolgimento in San Romano, parliamo proprio di questo, il confronto è salutare con tutta la città, con tutti gli operatori per capire dove sta andando Lucca. Il successo che sta riscotendo a livello nazionale internazionale e i provvedimenti da prendere per mantenermi l’autenticità. Siamo molto soddisfatti, l’amministrazione Comunale ha puntato molto su questo settore e certamente c’è ancora molto da fare per migliorare la qualità, l’offerta turistica e anche per fare in modo che i pernottamenti e i flussi possano arrivare da tutto il mondo”.

“Stiamo cercando una soluzione per quanto riguarda il turismo mordi e fuggi – aggiunge Santini -, cioè il turismo che arriva per poche ore in città. E poi ci stiamo interrogando anche sulla questione degli affitti brevi e stiamo valutando un provvedimento per quanto riguarda il centro storico. Tuttavia i dati non ci segnalano particolare allarmi rossi, anche perché in questo momento le statistiche ci dicono che soltanto 900 appartamenti del centro storico su 6.500 abitazioni sono adibite alla locazione turistica. Però è il momento di valutare, è il momento di intervenire, è il momento di capire che cosa è meglio fare”.

Non solo la città di Lucca ben rappresentato anche il Comune di Viareggio, con l’assessore al turismo Alessandro Meciani, che ha evidenziato le sinergie che ci possono essere tra i due territori in ambito turistico: “La sinergia tra la città di Lucca e Viareggio ormai sta nella storia degli ultimi cinque anni – spiega -. Abbiamo fatto tutta una serie di iniziative insieme, ma abbiamo anche affrontato dei percorsi politici insieme. Personalmente ho trovato sempre il massimo supporto sia nell’assessore Santini che nel sindaco Pardini, su tutte quelle che erano le tematiche comuni. Abbiamo cominciato portando il carnevale di Viareggio a Lucca, portando i Comics a Viareggio, facendo un ottimo lavoro sulle ciclovie, su tutto il tema del cicloturismo. Abbiamo portato a casa dei grandi risultati sia in termini di visibilità che in termini di presenze turistiche. Giornate come queste diventano fondamentali non solo per celebrare il passato, ma soprattutto per ragionare su come impostare il futuro, per valorizzare i nostri territori, le nostre destinazioni. Devo dire che Lucca in questi cinque anni ha fatto un percorso nel settore turistico importantissimo, è diventato veramente un partner di livello. Viareggio e la Versilia da sempre si sono poggiate sul target turistico. Adesso lavorare insieme diventa una necessità per intercettare nuovi flussi e un nuovo modo di fare turismo. Un modo del turismo che sta cambiando, sta entrando nella logica dei voli internazionali, del low cost, ma anche soprattutto di quello che è la predilezione per i bed & breakfast, per le case vacanze, per tutti questi temi che poi riportano delle ricadute in città, in termini turistici, ma dobbiamo anche valutare bene quello che rimane in termini della qualità di vita dei residenti. Ecco, queste sono giornate importanti per mettere a fattore comune strategie, iniziative e progetti”.