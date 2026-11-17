L'omaggio|
La Croce Verde di Ponte a Moriano si stringe nel ricordo di Anna Mennucci a un anno dalla morte
Il presidente Luca Pierotti: “Ci ha insegnato che guidare una Pubblica Assistenza è questione di servizio autentico verso la comunità”
A un anno dalla sua scomparsa, avvenuta il 18 novembre 2025, la Croce Verde P.A. di Ponte a Moriano si stringe nel ricordo di Anna Mennucci, storica presidente e figura cardine per intere generazioni di soccorritori e al servizio della nostra comunità.
Un tributo sentito che arriva all’unisono da tutta la grande famiglia dell’associazione: i volontari, i dipendenti, il consiglio direttivo – insediatosi lo scorso 3 novembre 2025 – e l’attuale presidente, l’avvocato Luca Pierotti, che si sono affidate a queste righe per esprimere la loro profonda gratitudine e l’affetto ad Anna Mennucci, che non è stata soltanto una presidente per tanti anni, ma l’anima pulsante della Croce Verde di Ponte a Moriano; che con instancabile dedizione e profonda umanità ha saputo guidare l’associazione attraverso le sfide del tempo, trasformandola in un punto di riferimento imprescindibile per il territorio.
I dipendenti e i volontari, dai più anziani ai giovanissimi, la ricordano per la sua presenza costante tra loro, e per la capacità di ascoltare tutti senza mai far pesare il proprio ruolo.
“Ricordare Anna significa fare i conti con un’eredità umana e associativa immensa, che suscita in me, prima di tutto, un profondo senso di gratitudine e di umiltà – dichiara il presidente Luca Pierotti – Non si sostituisce una figura come la sua: si può solo cercare, con impegno e dedizione quotidiana, di camminare nel solco che ha tracciato. Anna ci ha insegnato che guidare una Pubblica Assistenza non è una questione di ruoli, ma di servizio autentico verso la comunità e di ascolto verso chi ogni giorno indossa questa divisa, da volontario o da dipendente. A lei va il nostro grazie più sincero per l’esempio che ci ha lasciato, e continuerà a orientare il lavoro del nuovo Consiglio e di tutta la nostra associazione”.
Oggi, nelle sedi e sui mezzi della Croce Verde di Ponte a Moriano, il ricordo di Anna Mennucci resta più vivo che mai, non come memoria, ma come bussola per il futuro, con la certezza che ogni servizio porterà con sé un po’ del suo cuore e del suo insegnamento.