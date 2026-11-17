Un tributo sentito che arriva all’unisono da tutta la grande famiglia dell’associazione: i volontari, i dipendenti, il consiglio direttivo – insediatosi lo scorso 3 novembre 2025 – e l’attuale presidente, l’avvocato Luca Piero tti, che si sono affidate a queste righe per esprimere la loro profonda gratitudine e l’affetto ad Anna Mennucci, che n on è stata soltanto una presidente per tanti anni, ma l’anima pulsante della Croce Verde di Ponte a Moriano ; che con instancabile dedizione e profonda umanità ha saputo guidare l’associazione attraverso le sfide del tempo, trasformandola in un punto di riferimento imprescindibile per il territorio.

“Ricordare Anna significa fare i conti con un’eredità umana e associativa immensa, che suscita in me, prima di tutto, un profondo senso di gratitudine e di umiltà – dichiara il presidente Luca Pierotti – Non si sostituisce una figura come la sua: si può solo cercare, con impegno e dedizione quotidiana, di camminare nel solco che ha tracciato. Anna ci ha insegnato che guidare una Pubblica Assistenza non è una questione di ruoli, ma di servizio autentico verso la comunità e di ascolto verso chi ogni giorno indossa questa divisa, da volontario o da dipendente. A lei va il nostro grazie più sincero per l’esempio che ci ha lasciato, e continuerà a orientare il lavoro del nuovo Consiglio e di tutta la nostra associazione”.