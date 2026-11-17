Il progetto è stato realizzato in una notte con l’intelligenza artificiale e permette di consultare graficamente i livelli idrometrici

Un’allerta meteo, la curiosità di capire meglio cosa stesse succedendo ai fiumi del territorio e un’idea nata quasi per gioco. È così che ha preso forma un nuovo sito dedicato al monitoraggio dei livelli del fiume Serchio, realizzato in poche ore grazie all’intelligenza artificiale da Matteo Lucchesi, giovane sviluppatore informatico lucchese.

L’obiettivo è semplice: rendere immediatamente leggibili i dati del Sir Toscana relativi ai livelli dei fiumi, trasformando numeri e tabelle in una rappresentazione grafica intuitiva, consultabile direttamente online.

«Una volta c’era il sito dell’Autorità di bacino che dava informazioni grafiche sui livelli del fiume. Mi era rimasta in mente questa possibilità e, durante la piena di questo novembre, ho pensato che sarebbe stato interessante ricreare qualcosa di simile. Per divertimento ho realizzato il sito utilizzando l’intelligenza artificiale. Volevo vedere cosa si riesce a costruire in una notte; dunque la raccolta dei dati, i grafici e il plastico 3D sono nati così“, racconta il suo ideatore.

Un progetto nato senza particolari ambizioni iniziali, tanto che il primo utilizzo è stato quello di condividerlo nella chat di famiglia, con gli amici e successivamente su Facebook.

Dal punto di vista tecnico, il sito recupera i dati pubblici messi a disposizione dal Servizio Idrologico della Regione Toscana, che vengono aggiornati indicativamente ogni 15 minuti. Il sistema li raccoglie e li rielabora, trasformando le informazioni tabellari in grafici e rappresentazioni visive che permettono di seguire l’andamento dei livelli del fiume, dalla Garfagnana fino alla foce, compresi alcuni dei suoi affluenti.

“La Regione Toscana mette già a disposizione un servizio attraverso il quale è possibile consultare i livelli dei fiumi – continua Matteo -. Questo sistema interroga quei dati e li trasforma in una rappresentazione grafica, rendendoli più immediati da leggere. Non è un prodotto professionale: per allerte e indicazioni valgono il Centro Funzionale della Regione Toscana, la Protezione Civile e il tuo Comune”.

Ma al di là della funzionalità del progetto, c’è un altro aspetto che il suo ideatore vuole sottolineare: la facilità con cui oggi è possibile realizzare strumenti di questo tipo: “Sono uno sviluppatore informatico e mi rendo conto di quanto siano cambiate le cose. La facilità con cui oggi si può creare un’infografica o uno strumento che rielabora dei dati è impressionante. Prima, per realizzare qualcosa del genere, probabilmente avresti dovuto rivolgerti a un’azienda, con tempi e costi decisamente diversi“.

L’intelligenza artificiale, quindi, non soltanto come supporto al lavoro di chi opera nel settore informatico, ma anche come possibilità di dare forma rapidamente a idee che, fino a qualche tempo fa, sarebbero rimaste soltanto progetti. Un esperimento personale che dimostra come, partendo da dati già disponibili e sfruttando le nuove tecnologie, sia possibile creare strumenti di consultazione e visualizzazione potenzialmente utili per la comunità.