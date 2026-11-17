Un Conservatorio più accessibile, funzionale e attrezzato. È l’obiettivo del progetto di restauro e risanamento conservativo che interesserà la sede del Conservatorio di musica Luigi Boccherini di Lucca – palazzo Lippi – ed il suo auditorium del Suffragio. Questo programma ha il fine di rispondere alle esigenze della formazione musicale contemporanea, senza perdere il legame con il proprio patrimonio storico.

Il piano è stato presentato questa mattina (17 novembre) da Mario Pardini, sindaco del Comune di Lucca, Mia Pisano, assessora alla cultura, Antonio Tasca, presidente del Conservatorio Boccherini, Antonio Calluso, membro del consiglio di amministrazione nominato dal ministero, e Massimo Morelli, direttore Conservatorio Boccherini.

“Quando sono arrivato qui – dice il presidente Tasca – ho trovato l’approvazione di questo importante progetto per questo storico edificio. Quindi, mi sono immediatamente attivato per convocare la conferenza dei servizi ed acquisire tutti i pareri positivi necessari. Alla fine del mese di agosto li abbiamo ottenuti ed ora, dunque, si entra nella fase operativa ed esecutiva. Verranno bandite le gare d’appalto e nell’arco di due anni la città avrà questo storico edificio totalmente rinnovato. Non sarà un semplice restyling, ma ci saranno ripensamenti degli spazi e di tutto ciò che serve in un conservatorio moderno. Il Boccherini attualmente è un conservatorio statale e deve offrire spazi idonei. Banalmente, serve una corretta insonorizzazione specifica degli spazi. Pensiamo che i lavori possano iniziare per il prossimo anno accademico, ma le gare d’appalto sono un punto interrogativo. Infatti, stiamo pensando a luoghi temporanei per gli studenti. L’importo complessivo dell’operazione è di circa 7 milioni di euro, quindi stiamo parlando di appalti molto molto importanti”.

“Stiamo per concludere degli accordi con l’università cinese di Hangzhou con una sorta di scambio, ma non voglio anticipare nulla, proprio perché l’appeal di questo edificio attrarrà studenti che hanno voglia di scoprire il patrimonio culturale di Lucca”, conclude Tasca.

“Un importante traguardo – afferma l’assessora Pisano – al quale l’amministrazione comunale tiene particolarmente perché i ragazzi che giungono a Lucca per studiare in questo prestigioso Conservatorio avranno anche spazi rinnovati e meglio conservati. È un palazzo prestigioso e questi lavori apporteranno migliorie alla struttura interna“.

“Investire sul Boccherini – evidenzia il sindaco Pardini – significa investire sull’identità culturale di Lucca, che vede la musica e la formazione musicale al centro della sua storia. Perché con il restauro di palazzo Lippi e dell’auditorium del Suffragio aumenteranno più spazi per studiare, edifici accessibili ed ambienti rinnovati per fare ed ascoltare musica, nel rispetto di un patrimonio che appartiene a tutta la città”.

Il progetto

Attraverso una nuova organizzazione degli ambienti ai diversi piani di palazzo Lippi, sarà possibile ricavare ulteriori aule dedicate allo studio individuale, anche grazie alla realizzazione di soppalchi e al recupero di aree attualmente meno utilizzate. L’intervento permetterà inoltre di ampliare gli spazi destinati alle lezioni, che troveranno posto nell’area dell’ex palestra insieme ad una nuova sala di registrazione e ulteriori ambienti per lo studio.

Un capitolo centrale sarà dedicato all’abbattimento delle barriere architettoniche e al miglioramento del comfort degli ambienti. Il progetto prevede l’adeguamento dell’ascensore, che potrà raggiungere anche il terzo piano, la realizzazione di nuove rampe, servizi igienici accessibili ai diversi livelli dell’edificio e un nuovo ingresso da via Sant’Anastasio. Per migliorare le condizioni acustiche degli spazi didattici saranno installate nuove vetrate fonoassorbenti e tende specifiche. Sono inoltre previsti la sostituzione degli infissi deteriorati e l’adeguamento degli impianti elettrici e di climatizzazione.

La riqualificazione interesserà anche gli spazi di aggregazione e di produzione culturale. Al piano terra, la riorganizzazione degli ambienti consentirà di valorizzare la saletta rossa, che potrà essere utilizzata anche per prove e concerti e di realizzare una nuova area destinata a ospitare una caffetteria a servizio di studenti e ospiti. Il cortile interno sarà ripensato come luogo di incontro e di attività culturali, con la possibilità di accogliere eventi e spettacoli all’aperto grazie anche all’impiego di sedute e strutture mobili per l’ombreggiamento. Al terzo piano, l’intervento riguarderà inoltre l’altana, che sarà dotata di vetrate per consentirne l’utilizzo durante tutto l’anno, mantenendo la vista panoramica sul centro storico di Lucca.

Per l’auditorium del Suffragio, ospitato nell’ex Chiesa del Suffragio, sono previsti interventi di riqualificazione degli spazi interni: sarà realizzata una nuova bussola d’ingresso in acciaio e vetro, con l’obiettivo di migliorare il comfort termoigrometrico dell’ambiente, e verrà installato un montacarichi a servizio del palco, per agevolare la movimentazione degli strumenti musicali e dei materiali necessari allo svolgimento delle attività concertistiche.

Il progetto comprende, infine, il restauro delle facciate esterne di palazzo Lippi, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e storiche dell’edificio. Le opere riguarderanno la pulitura delle superfici, il recupero degli intonaci, il consolidamento e la pulitura degli elementi lapidei e il ripristino delle tinteggiature, attraverso l’impiego di materiali compatibili con la natura storica del complesso.