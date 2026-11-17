Non semplici spettatori, ma protagonisti attivi e portavoce di un cambiamento culturale necessario: saranno i giovani delle scuole superiori del Comune di Lucca a guidare Lucca si intreccia 2026, la grande manifestazione contro la violenza sulle donne in programma mercoledì (25 novembre, dalle 9 alle 13 al complesso Monumentale di San Francesco.

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, torna la collaborazione tra Croce Verde di Lucca, Auser Filo d’Argento Lucca e Centro Antiviolenza Luna, tre realtà unite nella promozione dei diritti, dell’ascolto e della tutela della persona. Una rete associativa consolidata che già negli anni precedenti ha dato vita ad eventi di sensibilizzazione al contrasto alla violenza di genere. Un impegno che ha portato a coinvolgere le scuole in maniera attiva: gli studenti saliranno sul palco per dar vita a una mattinata ricca di performance artistiche, musicali, teatrali e momenti di riflessione. Attraverso la propria creatività ed sensibilità, le ragazze e i ragazzi si faranno promotori diretti di un messaggio chiaro: No alla violenza di genere. L’iniziativa è interamente aperta al pubblico e invita la città ad ascoltare e sostenere la voce delle nuove generazioni.

“La violenza di genere è una piaga sociale che nessuna realtà, da sola, può pensare di sconfiggere – dichiara Daniele Massimo Borella, Presidente della Croce Verde di Lucca – In questo senso, la sinergia tra associazioni come la nostra, Auser Filo d’Argento e il Centro Antiviolenza Luna vuole dare un segnale: mettere in rete competenze diverse, dal soccorso all’ascolto fino al supporto antiviolenza, significa costruire una comunità più attenta, solidale e capace di proteggere. E qui, come sempre, si inserisce l’importanza del sistema educativo. Vedere i nostri giovani mettersi in gioco in prima persona ci conferma che fare squadra con il mondo della scuola è la strada giusta per sradicare questa emergenza alla radice”.

La manifestazione è realizzata in collaborazione con la Commissione pari opportunità del Comune di Lucca e l’Ufficio scolastico territoriale), con il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Lucca, Città di Lucca e Vivi Lucca Events, e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.