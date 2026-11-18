Il materiale raccolto sarà distribuito alle circa 40 realtà assistenziali convenzionate a Lucca e provincia

Sabato (14 novembre) si è svolta a Lucca e in provincia la 30esima edizione della Giornata nazionale della colletta alimentare, organizzata dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus. In una sola giornata, grazie alla disponibilità di volontari di associazioni e Caritas parrocchiali, grandi e piccini, sono stati raccolti 28598 chili di alimenti, che saranno distribuiti alle circa 40 realtà assistenziali convenzionate con il Banco Alimentare a Lucca e provincia, esclusa la Versilia.

“Un risultato – dicono dal Banco Alimentare – che non sarebbe stato possibile senza la generosità del Comune di Lucca e in particolare del sindaco Mario Pardini e dell’assessore Fabio Barsanti, della direzione della protezione civile nella persona della dirigente Antonella Giannini e di Lucca Plus con il suo presidente Di Grazia che hanno messo a disposizione temporaneamente gli spazi ricavati nel magazzino della protezione civile. Senza questi spazi, non sarebbe stato possibile organizzare la logistica, lo stoccaggio e la distribuzione di un gesto così grande”.