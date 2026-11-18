Da dove arrivano gli 800mila euro che Lucca Crea ha versato a Lucca Holding in tre anni? E quanto pesano, per confronto, le spese che il Comune sostiene per le manifestazioni? Sono le domande che il comitato Vivere il centro storico rivolge oggi (18 novembre) all’amministrazione Pardini e a Lucca Crea, la società che organizza Lucca Comics & Games, Lucca Collezionando, Murabilia e Verdemura.

“Il sindaco Mario Pardini – dice il comitato – ha rivendicato il trasferimento di 800mila euro da Lucca Crea a Lucca Holding negli ultimi tre anni: 300mila euro nel 2024, 200mila euro nel 2025 e 300mila euro nel 2026. Ma da dove provengono realmente queste risorse? Da utili prodotti dalla società oppure dalle riserve accumulate negli anni precedenti? La nota integrativa al bilancio chiuso al 31 marzo 2025 conferma che i 300mila euro distribuiti nel 2024 sono stati prelevati dalla riserva straordinaria, idem per i 200mila distribuiti nel 2025. Per il 2024 e 2025 non si tratta quindi di ricchezza prodotta interamente durante l’esercizio, ma di risorse accumulate in passato. Per il 2026 dobbiamo vedere a bilancio depositato”.

Continua Vivere il centro storico: “Distribuire riserve non è illegittimo, ma può ridurre la capacità della società di affrontare imprevisti, sostenere investimenti e finanziare lo sviluppo delle proprie attività. Basti pensare che nell’esercizio 2025, a fronte di un utile di appena 47.014 euro, accantonato a riserva, venivano distribuiti 200mila euro prelevandoli dalla medesima riserva. Nel 2024, invece, a fronte di un utile di 95.550 euro, ne sono stati distribuiti ben 300mila. Le riserve accumulate grazie a tanti anni di gestione oculata non sono un bancomat inesauribile. E quando saranno esaurite, che cosa succederà? Se la società dovesse trovarsi in difficoltà, a pagare saranno ancora una volta i cittadini?”