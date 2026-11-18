Gian Luca Bracco

Sabato (21 novembre) Lucca ospiterà il congresso regionale dell’Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani Toscana. L’appuntamento, che riunisce annualmente gli specialisti della regione per un aggiornamento sulle principali tematiche cliniche, chirurgiche e organizzative, si svolgerà a partire dalle 9 nella Sala Canova del Complesso di San Francesco, sede della Scuola Imt Alti Studi Lucca.

L’assegnazione dell’organizzazione del congresso 2026 all’Azienda Usl Toscana nord ovest, e nello specifico alla realtà ospedaliera lucchese, rappresenta un importante riconoscimento per l’impegno quotidiano garantito nella presa in carico e nella cura delle pazienti su tutto il territorio aziendale.

A presiedere i lavori congressuali saranno Gian Luca Bracco, direttore della struttura di Ostetricia e Ginecologia di Lucca (Azienda Usl Toscana nord ovest), e Tommaso Simoncini dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana (Aoup), affiancati dal segretario regionale Aogoi Toscana Ciro Sommella.

La rilevanza nazionale dell’iniziativa è testimoniata dalla partecipazione dei vertici delle principali società scientifiche del settore. Saranno infatti presenti Elsa Viora, presidente della Società Italiana di Ostetricia e Ginecologia (Sigo), e Antonio Chiantera, presidente nazionale Aogoi e presidente onorario del congresso, insieme a Felice Petraglia e Giovanni Quintarelli.

Ci saranno inoltre dirigenti e direttori di ospedali dell’Asl Toscana nord ovest, insieme anche alla direttrice del dipartimento aziendale Materno infantile Martina Liut e al direttore d’area Ostetricia e ginecologia Roberto Marrai.

La giornata di studi, accreditata ECM per medici chirurghi (ginecologia e ostetricia, endocrinologia, urologia e medicina generale), si articolerà in tre sessioni principali, una lettura magistrale e uno spazio dedicato agli aspetti medico-legali e organizzativi della professione (“AOGOI per noi”).

Nel corso della mattinata (prima e seconda sessione) sono previsti approfondimenti su contraccezione ormonale e preservazione della vita fertile, gestione ecografica e terapeutica del fibroma uterino ed evoluzione delle cure per l’incontinenza urinaria. A seguire, spazio anche alla chirurgia ginecologica e oncologica con focus sul tumore dell’endometrio, sull’endometriosi e sul carcinoma ovarico. Alle 11.40 Irene Cetin terrà la lettura magistrale dedicata a linee guida ed evidenze scientifiche sul taglio cesareo nel 2026, seguita da una tavola rotonda sull’integrazione tra consultorio e ospedale.

Nel pomeriggio (sessione “AOGOI per noi” e terza sessione) verranno affrontati altri temi di grande rilevanza ed attualità per i professionisti sanitari – tra cui la prevenzione della violenza contro gli operatori, la gestione del contenzioso medico-legale e la sindrome feto-alcolica , per poi proseguire fino alle 17.30 con le relazioni su adolescenza, parto operativo, monitoraggio in travaglio, gravidanza nella donna obesa, terapia ormonale sostitutiva (TOS) e “social freezing”.