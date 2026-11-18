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Dalla Città/
Le previsioni meteo anticipano di un giorno l’accensione delle luci per Lucca Magico Natale
18 novembre 2026 | 16:53
Sabato pomeriggio le prime proiezioni musicali sulla facciata del teatro. A seguire, l’accensione del bosco natalizio in piazza San Michele
Le luci di Lucca Magico Natale 2026 si accenderanno sabato (21 novembre), con un giorno di anticipo sul programma. A motivare il cambio di data sono le previsioni meteo, che annunciano pioggia per domenica.
Il primo appuntamento è alle 17,30 al Teatro del Giglio Giacomo Puccini, dove saranno presentate le proiezioni musicali sulla facciata del teatro. La festa proseguirà in piazza San Michele in Foro con l’accensione del bosco di Natale.
Il Comune di Lucca invita tutta la cittadinanza a partecipare.