L’indagine su 2.700 utenti premia la gestione di Torre Guinigi, Torre delle Ore e Orto Botanico (87 per cento di giudizi positivi) e la sosta comunale

Sono numeri importanti quelli che emergono da una indagine sulla soddisfazione degli utenti per Torre delle Ore, Torre Guinigi, Orto Botanico e i parcheggi comunali, tutti gestiti da Lucca Plus.

L’87 per cento dei visitatori dei tre siti culturali di Lucca assegna un voto da 8 a 10. Nei cinque parcheggi comunali sette utenti su dieci danno un giudizio altrettanto positivo. Gli insoddisfatti sono rispettivamente lo 0,1 e lo 0,7 per cento.

Un voto medio di 8,3 su 10 per la gestione dei siti culturali e di 8 su 10 per il servizio di Lucca Plus nella gestione dei parcheggi comunali, costituiscono i risultati dell’indagine condotta da Izi Spa. Leader nella rilevazione di customer satisfation.

La rilevazione ha raccolto il consistente numero di 2.700 interviste a residenti, utenti dei parcheggi e visitatori dei siti culturali.

La Torre delle Ore ottiene il voto medio più alto, 8,4 su 10, seguita dalla Torre Guinigi con 8,3 e dall’Orto Botanico con 8,2. Tra i 1.080 visitatori intervistati nei tre siti, l’87 per cento assegna un voto da 8 a 10 e appena lo 0,1 per cento esprime un giudizio di insoddisfazione. Tra gli aspetti più apprezzati spicca la gestione delle code e delle attese in biglietteria, che ottiene 8,5 su 10 e raggiunge 8,8 alla Torre Guinigi. La cortesia del personale di biglietteria riceve un voto medio di 8,4.

L’indagine sulla sosta ha coinvolto 613 utenti dei parcheggi Mazzini, Cittadella/Manifattura, Stazione, Carducci e Palatucci, sette utenti su dieci assegnano al servizio un voto da 8 a 10, mentre gli insoddisfatti si fermano allo 0,7 per cento. Il parcheggio Carducci ottiene il risultato migliore, con un voto medio di 8,3 su 10 e l’86 per cento di utenti molto soddisfatti. Segue Cittadella/Manifattura, con una media di 8 su 10 e il 76 per cento di utenti molto soddisfatti.

La rilevazione su 1.004 residenti ha raccolto anche giudizi sul sito e sull’assistenza. Tra chi ha utilizzato il sito di Lucca Plus, circa l’86 per cento lo giudica chiaro e completo nelle informazioni e l’81 per cento lo ritiene facile da consultare. Tra chi si è rivolto agli uffici o all’assistenza telefonica, l’83% ha apprezzato la gentilezza del personale.