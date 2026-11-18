aspettando natale|
“Luogo di cose semplici ma meravigliose, per tornare a stare insieme”: un mese da non perdere al Mercato del Carmine
Ogni giorno ci saranno concerti, laboratori artigianali, proiezioni di film, spettacoli, incontri, presentazioni di libri, mercati agricoli e artigianali
E’ un regalo di Natale per tutta la città. In occasione delle prossime feste, il Mercato del Carmine torna a vivere, tra concerti, laboratori artigianali, proiezioni di film, spettacoli, incontri, presentazioni di libri, mercati agricoli e artigianali, come se il tempo non fosse mai passato. Un mese per condividere, per ritrovarsi, per riscoprire il gusto di cose semplici come un frutto appena colto o un oggetto fatto con amore.
Lo storico mercato centrale di Lucca da troppo tempo in abbandono, grazie alla Fondazione 4223 sta per tornare a vivere, con un progetto fondato sul rispetto della sua funzione originaria e sulla sua natura di bene comune, appartenente a tutta la comunità lucchese. In occasione della conclusione dei lavori di restauro della porzione della ex chiesa del Carmine, nell’attesa del definitivo completamento e dell’apertura permanente della stessa, prevista per maggio 2027, dal 5 dicembre al 6 gennaio ci sarà una pre apertura, una occasione per riscoprire uno dei luoghi simbolo della città, memoria di quella che fu e desiderio di essere ancora molto di più.
Oggi (18 novembre) a Palazzo Orsetti si è tenuta la presentazione del programma alla presenza dell’assessora al commercio Paola Granucci, al presidente della società 4223 Matteo Mattia Gemignani e dell’amministratore delegato della 4223, Bartolomeo Pampaloni.
Soddisfatta l’assessora Granucci: “Il Mercato del Carmine è un luogo del cuore per i lucchesi, e lo dico anche per i più giovani che sono qui, che lo hanno visto sempre in stato di abbandono. Oggi il mercato è pronto a tornare nella vita della città, è uno spazio ampio che ci è mancato per molti anni. Soprattutto arriva a movimentare anche queste feste natalizie e quindi è un doppio regalo per i lucchesi“.
Per un mese intero, ogni giorno al Mercato del Carmine succederà qualcosa. “Oltre ad eventi e mercati – spiegano gli organizzatori -, dal 5 dicembre al 6 gennaio il Mercato del Carmine sarà anche un luogo da frequentare al quotidiano: venite a fare colazione o a prendere un aperitivo nel nostro bar temporaneo a km.0, con specialty coffee, street food, birre, liquori, pasticceria e spuntini a km.0, venite a rilassarvi leggendo un buon libro nel nostro salotto temporaneo, dove troverete libri e vinili usati, fumetti e oggettistica vintage, oppure scoprite lo spaccio del Mercato, con una selezione speciale dei migliori prodotti della Garfagnana e un’erboristeria con prodotti 100% locali e biologici. Tutto questo è e sarà il Mercato del Carmine, un luogo dove poter tornare a meravigliarsi delle cose semplici e genuine, come stare insieme”.
“Tutto ciò servirà per presentare alla città quello che sarà il Carmine quando finalmente compiremo la nostra missione, cioè riaprirlo il 1 maggio 2027 – spiega Gemingani -. Pubblicheremo presto tutto il calendario del programma sul nostro sito e sarà molto dettagliato e tutti potranno vedere quello che avverrà giorno per giorno e per qualsiasi domanda potrete sempre chiamarci e scriverci”.
Per adesso gli eventi in programma saranno concentrati nella zona della Chiesa: “Sì – aggiunge -, i lavori di restauro sono stati completati nella parte della Chiesa, che era l’elemento più critico e più complicato e più difficile, quindi siamo felici di mostrarla dopo più di 50 anni ai lucchesi – aggiunge -. Io stesso non l’ho mai vista da quando sono nato, non è mai stata aperta. Quindi non volevamo perdere questa occasione. Ovviamente mancano ancora alcuni dettagli, gli impianti, gli arredi fissi, che però verranno installati subito dopo l’evento e a quel punto potremmo completare il restauro della Chiesa e della parte dell’ala est del Mercato del Carmine”.
Il programma degli eventi al Mercato del Carmine
Sabato 5 dicembre
Dalle 9 alle 19 Mercato agricolo ed artigiano
16,30 Presentazione pubblica del progetto del nuovo Mercato del Carmine da parte di
Fondazione 4223, conferenza stampa pubblica, incontro con i membri della Fondazione
19 aperitivo a km.0 e dj set a cura di Markeno Dj
Domenica 6 dicembre
Dalle 9 alle 19 Mercato agricolo ed artigiano
18,30 Revalutéscion – Sfilata di moda sostenibile, a cura di Cecily Di
21,30 Bobo Rondelli in concerto (con Meme Lucarelli)
Lunedì 7 Dicembre
Dalle 9 alle 19 Mercato agricolo ed artigiano
Alle 17 Presentazione libro “Tra Magia e Cura. La pratica della segnatura in Garfagnana” di
Maria Chiara Lugenti, edizioni MPF 2025 – l’autrice dialoga con Marco Pardini
Alle 21 Emma Morton Dj Set
Alle 22,30 Mike Cyril and friends in concerto, cantautorato tra Art Rock e New Wave, da New York a Lucca
Martedì 8 dicembre
Dalle 9 alle 19 Mercato agricolo ed artigiano
16,30 Anteprima libro “100 leggende popolari lucchesi – dentro le mura“ di Paolo Fantozzi,
MPF 2026
19,30 Milonga del Carmine – a cura di Associazione Culturale Tango Querido
Mercoledì 9 Dicembre
Chiusura settimanale
Giovedì 10 dicembre
Dalle 17,30 Anteprima libro “Il Cinema in metri” di Fulvio Risuleo, Minimum Fax 2026
Dalle 19,30 Giovedì Jam: jam session future jazz & hip hop con i Family Conflict, –ospiti i 55centro, il movimento freestyle a Lucca – serata aperta ad mc e musicisti, porta il tuo strumento e sali anche tu sul palco!
Venerdì 11 dicembre
Alle 18 Giulia Perelli in “Attenzioni”, presentazione libro e spettacolo
Alle 19,30 Max Turner in concerto, il folk trascendentale di un menestrello contemporaneo
Sabato 12 dicembre
Dalle 9 alle 19 Mercato agricolo ed artigiano
Alle 17,30 “Le erbe medicinali storiche della Lucchesia”, conferenza di Marco Pardini
Alle 21,30 Penuria Padana, uno spettacolo di Stefano Liberti, anteprima toscana
Domenica 13 dicembre
Dalle 9 alle 19 Mercato agricolo ed artigiano. Per tutto il giorno: dimostrazione di antichi mestieri con i maestri artigiani della provincia di Lucca
Alle 17,00 “Non si coltiva da soli”: incontro con tavola conviviale aperta a tutti, a cura di Lucca Biodinamica
Lunedì 14 dicembre
Chiusura settimanale
Martedì 15 dicembre
Alle 17,30 Presentazione film documentario “3 Limoni 100 Lire” di Simonetta Simonetti e Michela Sorbi
Alle19,00 Progetto in La Minore in concerto, tributo a Fabrizio De André, dai mercati di Genova al Mercato del Carmine
Mercoledì 16 dicembre
Dalle 14-19 Mercato agricolo: i mercoledì bio di P.zza San Francesco, con AperiBio a seguire
Dalle 15 alle 18,30 La terra che salva la terra – Incontro con esperti di sosteniblità ambientale in collaborazione con il festival Ecofuturo
Giovedì 17 dicembre
Alle 18 Presentazione dell’ultimo libro di Marco Vichi: “Quel che Sembra, l’ultima avventura del commissario Bordelli”, Guanda Noir, 2025 – presenta Andrea Giannasi, giornalista e storico
Dalle 21,30 GiovedìJam: la storica Jam session blues diretta da Andrea Biagioni, in collaborazione con Il circolino di S.Alessio, aperta a tutti i musicisti – vieni con il tuo strumento e sali anche tu sul palco!
Venerdì 18 dicembre
Alle 18 Lucca vista dalla strada: con le associazioni culturali del territorio, una serata dedicata alla cultura giovanile in città: festa con dj set in collaborazione con Modern Tattooing Lucca e con Fermento Aps, S.O.F.A. Aps, Magma Fucina Creativa e Terre Libere
Sabato 19 dicembre
Dalle 9 alle 19 Mercato agricolo ed artigiano
Alle 16,30 Anteprima presentazione libro “Cure e rimedi di un tempo che fu – La natura donatrice” di Simonetta Simonetti, 2026
Domencia 20 dicembre
Dalle 9 alle 19 Mercato agricolo ed artigiano
Alle 16,30 Anteprima presentazione libro “Un angelo alla mia tavola” di Janet Frame, Mondadori, 2026 – Presentano la traduttrice Giovanna Scocchera e Anna Rusconi
Lunedì 21 dicembre
Dalle 9 alle 19 Mercato agricolo ed artigiano
Dalle 21 Anteprima film documentario “Carlo Monni, come un grillo nell’uragano”, di Romeo e
Valentino Conte – sarà presente il regista e con Manolo Strimpelli e gli amici di Carlo Monni
Martedì 22 dicembre
Dalle 9 alle 19 Mercato agricolo ed artigiano
Alle 17 e alle 18,30 Marco Brinzi e Caterina Simonelli in: “Ape Teatrale al Carmine: qui si recita a banco!”, spettacolo ispirato alle maschere della commedia dell’arte, concepito specialmente per il Mercato del Carmine
Alle 21 Concerto Gospel di Natale, con Lucca Gospel Choir, diretto da Vijay Pierallini
Mercoledì 23 dicembre
Dalle 9 alle 19 Mercato agricolo ed artigiano
Dalle 17 Presentazione libro “A ogni frutto la sua stagione – A ogni stagione i suoi frutti” di Tista Meschi, (Accademia lucchese di scienze, lettere e arti, 2025)
Giovedì 24 dicembre
Dalle 9 alle 19 Mercato agricolo ed artigiano
Alle 18 Brindisi di Natale a km.0
Venerdì 25 dicembre
Chiusura festiva
Sabato 26 dicembre
Alle 19 Effenberg in concerto, cantautorato folk-pop a km.0
Domenica 27 dicembre
Alle 12,30 Mangiamoci le feste! – Pranzo porta e condividi: cosa ti è avanzato dopo i pasti delle feste? Cosa puoi fare per reinventare un piatto? Porta e condividi la tua pietanza e vieni a raccontarcela (aperto a tutti)
Alle 16 Spettacolo-presentazione libro “Voci nella mia voce. Memoria, emozioni e drammi di gente della Versilia” di Elisabetta Salvatori, La Casa Usher, 2026
Alle 19 Andrea Biagioni in concerto, cantautorato intimo a sonorità folk e acustiche
Lunedì 28 dicembre
Chiusura settimanale
Martedì 29 dicembre
Alle 19 Cristiano Giannecchini (43.Nove) in concerto, indie rock in versione intimista – in collaborazione con arci G.O.B. di Viareggio
Mercoledì 30 dicembre
Alle 19 Simone Franchi in concerto, cantautorato pop-soul a km.0
Alle 21 Stand up comedy, con i comici di Comedy Gang Lucca
Giovedì 31 dicembre
Chiusura festiva
Venerdì 1 gennaio
Chiusura festiva
Sabato 2 gennaio
Alle 17 “Oggetti volanti ben identificati” spettacolo per bambini de i Karacongioli, di e con Andrea Vanni
Domenica 3 gennaio
Alle 16,30 Proiezione della video-installazione “Tre le parole” di Cristina Picchi, 2026 – voci e volti del quartiere di San Francesco a Lucca
Alle 17 Tavola rotonda con le associazioni culturali giovanili della città, aperta al pubblico. Saranno presenti: Fermento APS, S.O.F.A. APS, Terre Libere, Magma Fucina Creativa
Lunedì 4 gennaio
Chiusura settimanale
Martedì 5 gennaio
Dalle 9 alle 19 Mercato agricolo ed artigiano
Alle 17,30 La befana al Mercato! In collaborazione con Fermento APS
Mercoledì 6 gennaio
Dalle 9 alle 19 Mercato agricolo ed artigiano
Alle 19 La serpe d’Oro in concerto: Di casa in casa. Canti d’inverno e questua, dall’Appennino Toscano alle Isole Aran, folk toscano rivisitato