E’ un regalo di Natale per tutta la città. In occasione delle prossime feste, il Mercato del Carmine torna a vivere, tra concerti, laboratori artigianali, proiezioni di film, spettacoli, incontri, presentazioni di libri, mercati agricoli e artigianali, come se il tempo non fosse mai passato. Un mese per condividere, per ritrovarsi, per riscoprire il gusto di cose semplici come un frutto appena colto o un oggetto fatto con amore.

Lo storico mercato centrale di Lucca da troppo tempo in abbandono, grazie alla Fondazione 4223 sta per tornare a vivere, con un progetto fondato sul rispetto della sua funzione originaria e sulla sua natura di bene comune, appartenente a tutta la comunità lucchese. In occasione della conclusione dei lavori di restauro della porzione della ex chiesa del Carmine, nell’attesa del definitivo completamento e dell’apertura permanente della stessa, prevista per maggio 2027, dal 5 dicembre al 6 gennaio ci sarà una pre apertura, una occasione per riscoprire uno dei luoghi simbolo della città, memoria di quella che fu e desiderio di essere ancora molto di più.

Oggi (18 novembre) a Palazzo Orsetti si è tenuta la presentazione del programma alla presenza dell’assessora al commercio Paola Granucci, al presidente della società 4223 Matteo Mattia Gemignani e dell’amministratore delegato della 4223, Bartolomeo Pampaloni.

Soddisfatta l’assessora Granucci: “Il Mercato del Carmine è un luogo del cuore per i lucchesi, e lo dico anche per i più giovani che sono qui, che lo hanno visto sempre in stato di abbandono. Oggi il mercato è pronto a tornare nella vita della città, è uno spazio ampio che ci è mancato per molti anni. Soprattutto arriva a movimentare anche queste feste natalizie e quindi è un doppio regalo per i lucchesi“.

Per un mese intero, ogni giorno al Mercato del Carmine succederà qualcosa. “Oltre ad eventi e mercati – spiegano gli organizzatori -, dal 5 dicembre al 6 gennaio il Mercato del Carmine sarà anche un luogo da frequentare al quotidiano: venite a fare colazione o a prendere un aperitivo nel nostro bar temporaneo a km.0, con specialty coffee, street food, birre, liquori, pasticceria e spuntini a km.0, venite a rilassarvi leggendo un buon libro nel nostro salotto temporaneo, dove troverete libri e vinili usati, fumetti e oggettistica vintage, oppure scoprite lo spaccio del Mercato, con una selezione speciale dei migliori prodotti della Garfagnana e un’erboristeria con prodotti 100% locali e biologici. Tutto questo è e sarà il Mercato del Carmine, un luogo dove poter tornare a meravigliarsi delle cose semplici e genuine, come stare insieme”.

“Tutto ciò servirà per presentare alla città quello che sarà il Carmine quando finalmente compiremo la nostra missione, cioè riaprirlo il 1 maggio 2027 – spiega Gemingani -. Pubblicheremo presto tutto il calendario del programma sul nostro sito e sarà molto dettagliato e tutti potranno vedere quello che avverrà giorno per giorno e per qualsiasi domanda potrete sempre chiamarci e scriverci”.

Per adesso gli eventi in programma saranno concentrati nella zona della Chiesa: “Sì – aggiunge -, i lavori di restauro sono stati completati nella parte della Chiesa, che era l’elemento più critico e più complicato e più difficile, quindi siamo felici di mostrarla dopo più di 50 anni ai lucchesi – aggiunge -. Io stesso non l’ho mai vista da quando sono nato, non è mai stata aperta. Quindi non volevamo perdere questa occasione. Ovviamente mancano ancora alcuni dettagli, gli impianti, gli arredi fissi, che però verranno installati subito dopo l’evento e a quel punto potremmo completare il restauro della Chiesa e della parte dell’ala est del Mercato del Carmine”.

Il programma degli eventi al Mercato del Carmine

Sabato 5 dicembre

Dalle 9 alle 19 Mercato agricolo ed artigiano

16,30 Presentazione pubblica del progetto del nuovo Mercato del Carmine da parte di

Fondazione 4223, conferenza stampa pubblica, incontro con i membri della Fondazione

19 aperitivo a km.0 e dj set a cura di Markeno Dj

Domenica 6 dicembre

Dalle 9 alle 19 Mercato agricolo ed artigiano

18,30 Revalutéscion – Sfilata di moda sostenibile, a cura di Cecily Di

21,30 Bobo Rondelli in concerto (con Meme Lucarelli)

Lunedì 7 Dicembre

Dalle 9 alle 19 Mercato agricolo ed artigiano

Alle 17 Presentazione libro “Tra Magia e Cura. La pratica della segnatura in Garfagnana” di

Maria Chiara Lugenti, edizioni MPF 2025 – l’autrice dialoga con Marco Pardini

Alle 21 Emma Morton Dj Set

Alle 22,30 Mike Cyril and friends in concerto, cantautorato tra Art Rock e New Wave, da New York a Lucca

Martedì 8 dicembre

Dalle 9 alle 19 Mercato agricolo ed artigiano

16,30 Anteprima libro “100 leggende popolari lucchesi – dentro le mura“ di Paolo Fantozzi,

MPF 2026

19,30 Milonga del Carmine – a cura di Associazione Culturale Tango Querido

Mercoledì 9 Dicembre

Chiusura settimanale

Giovedì 10 dicembre

Dalle 17,30 Anteprima libro “Il Cinema in metri” di Fulvio Risuleo, Minimum Fax 2026

Dalle 19,30 Giovedì Jam: jam session future jazz & hip hop con i Family Conflict, –ospiti i 55centro, il movimento freestyle a Lucca – serata aperta ad mc e musicisti, porta il tuo strumento e sali anche tu sul palco!

Venerdì 11 dicembre

Alle 18 Giulia Perelli in “Attenzioni”, presentazione libro e spettacolo

Alle 19,30 Max Turner in concerto, il folk trascendentale di un menestrello contemporaneo

Sabato 12 dicembre

Dalle 9 alle 19 Mercato agricolo ed artigiano

Alle 17,30 “Le erbe medicinali storiche della Lucchesia”, conferenza di Marco Pardini

Alle 21,30 Penuria Padana, uno spettacolo di Stefano Liberti, anteprima toscana

Domenica 13 dicembre

Dalle 9 alle 19 Mercato agricolo ed artigiano. Per tutto il giorno: dimostrazione di antichi mestieri con i maestri artigiani della provincia di Lucca

Alle 17,00 “Non si coltiva da soli”: incontro con tavola conviviale aperta a tutti, a cura di Lucca Biodinamica

Lunedì 14 dicembre

Chiusura settimanale

Martedì 15 dicembre

Alle 17,30 Presentazione film documentario “3 Limoni 100 Lire” di Simonetta Simonetti e Michela Sorbi

Alle19,00 Progetto in La Minore in concerto, tributo a Fabrizio De André, dai mercati di Genova al Mercato del Carmine

Mercoledì 16 dicembre

Dalle 14-19 Mercato agricolo: i mercoledì bio di P.zza San Francesco, con AperiBio a seguire

Dalle 15 alle 18,30 La terra che salva la terra – Incontro con esperti di sosteniblità ambientale in collaborazione con il festival Ecofuturo

Giovedì 17 dicembre

Alle 18 Presentazione dell’ultimo libro di Marco Vichi: “Quel che Sembra, l’ultima avventura del commissario Bordelli”, Guanda Noir, 2025 – presenta Andrea Giannasi, giornalista e storico

Dalle 21,30 GiovedìJam: la storica Jam session blues diretta da Andrea Biagioni, in collaborazione con Il circolino di S.Alessio, aperta a tutti i musicisti – vieni con il tuo strumento e sali anche tu sul palco!

Venerdì 18 dicembre

Alle 18 Lucca vista dalla strada: con le associazioni culturali del territorio, una serata dedicata alla cultura giovanile in città: festa con dj set in collaborazione con Modern Tattooing Lucca e con Fermento Aps, S.O.F.A. Aps, Magma Fucina Creativa e Terre Libere

Sabato 19 dicembre

Dalle 9 alle 19 Mercato agricolo ed artigiano

Alle 16,30 Anteprima presentazione libro “Cure e rimedi di un tempo che fu – La natura donatrice” di Simonetta Simonetti, 2026

Domencia 20 dicembre

Dalle 9 alle 19 Mercato agricolo ed artigiano

Alle 16,30 Anteprima presentazione libro “Un angelo alla mia tavola” di Janet Frame, Mondadori, 2026 – Presentano la traduttrice Giovanna Scocchera e Anna Rusconi

Lunedì 21 dicembre

Dalle 9 alle 19 Mercato agricolo ed artigiano

Dalle 21 Anteprima film documentario “Carlo Monni, come un grillo nell’uragano”, di Romeo e

Valentino Conte – sarà presente il regista e con Manolo Strimpelli e gli amici di Carlo Monni

Martedì 22 dicembre

Dalle 9 alle 19 Mercato agricolo ed artigiano

Alle 17 e alle 18,30 Marco Brinzi e Caterina Simonelli in: “Ape Teatrale al Carmine: qui si recita a banco!”, spettacolo ispirato alle maschere della commedia dell’arte, concepito specialmente per il Mercato del Carmine

Alle 21 Concerto Gospel di Natale, con Lucca Gospel Choir, diretto da Vijay Pierallini

Mercoledì 23 dicembre

Dalle 9 alle 19 Mercato agricolo ed artigiano

Dalle 17 Presentazione libro “A ogni frutto la sua stagione – A ogni stagione i suoi frutti” di Tista Meschi, (Accademia lucchese di scienze, lettere e arti, 2025)

Giovedì 24 dicembre

Dalle 9 alle 19 Mercato agricolo ed artigiano

Alle 18 Brindisi di Natale a km.0

Venerdì 25 dicembre

Chiusura festiva

Sabato 26 dicembre

Alle 19 Effenberg in concerto, cantautorato folk-pop a km.0

Domenica 27 dicembre

Alle 12,30 Mangiamoci le feste! – Pranzo porta e condividi: cosa ti è avanzato dopo i pasti delle feste? Cosa puoi fare per reinventare un piatto? Porta e condividi la tua pietanza e vieni a raccontarcela (aperto a tutti)

Alle 16 Spettacolo-presentazione libro “Voci nella mia voce. Memoria, emozioni e drammi di gente della Versilia” di Elisabetta Salvatori, La Casa Usher, 2026

Alle 19 Andrea Biagioni in concerto, cantautorato intimo a sonorità folk e acustiche

Lunedì 28 dicembre

Chiusura settimanale

Martedì 29 dicembre

Alle 19 Cristiano Giannecchini (43.Nove) in concerto, indie rock in versione intimista – in collaborazione con arci G.O.B. di Viareggio

Mercoledì 30 dicembre

Alle 19 Simone Franchi in concerto, cantautorato pop-soul a km.0

Alle 21 Stand up comedy, con i comici di Comedy Gang Lucca

Giovedì 31 dicembre

Chiusura festiva

Venerdì 1 gennaio

Chiusura festiva

Sabato 2 gennaio

Alle 17 “Oggetti volanti ben identificati” spettacolo per bambini de i Karacongioli, di e con Andrea Vanni

Domenica 3 gennaio

Alle 16,30 Proiezione della video-installazione “Tre le parole” di Cristina Picchi, 2026 – voci e volti del quartiere di San Francesco a Lucca

Alle 17 Tavola rotonda con le associazioni culturali giovanili della città, aperta al pubblico. Saranno presenti: Fermento APS, S.O.F.A. APS, Terre Libere, Magma Fucina Creativa

Lunedì 4 gennaio

Chiusura settimanale

Martedì 5 gennaio

Dalle 9 alle 19 Mercato agricolo ed artigiano

Alle 17,30 La befana al Mercato! In collaborazione con Fermento APS