Alfarano ripercorre gli anni dell’ex presidente dell’assemblea e il suo legame con piazza San Francesco. Giglioli e Bianucci ricordano anche il volontario della Croce Rossa morto sul lavoro e chiedono alla città di far sentire la propria voce sulla sicurezza

“Propongo un applauso a Francesco Battistini”. Con queste parole il presidente del consiglio comunale di Lucca, Enrico Torrini, ha invitato l’aula a salutare l’uomo che prima di lui, dal 2017 al 2022, aveva occupato quello stesso scranno. Ieri sera (martedì 17 novembre) la seduta si è aperta con il ricordo di Francesco Battistini e di Daouda Ndoye, volontario della Croce Rossa e ausiliario della viabilità, morto a 48 anni dopo essere stato investito mentre lavorava sull’A11, nei pressi di Prato.

A chiedere per primo la parola è stato Enzo Alfarano, capogruppo del Pd, lo stesso incarico che Battistini aveva ricoperto dal 2012 al 2017, prima di assumere la presidenza del consiglio. “Un ruolo interpretato – ha detto Alfarano – con eleganza, con spessore, nel rispetto delle minoranze e delle prerogative dell’assemblea. Ai compagni di partito resta anche il ricordo di una sedia che alle riunioni non rimaneva mai vuota. Battistini non mancava a un appuntamento, spesso anche nei luoghi più remoti della nostra regione. Francesco ha vissuto la politica veramente come servizio per una comunità. La sua era anzitutto quella di piazza San Francesco e del centro storico, che aveva contribuito a tenere viva fino all’ultimo”.

Al termine dell’intervento, Torrini ha raccolto il ricordo di Alfarano proponendo l’applauso: “Un gesto d’affetto che – ha detto – Battistini avrebbe gradito di più”.

Di Ndoye, Valeria Giglioli, consigliera di Alleanza Verdi e Sinistra, ha restituito un’immagine che risale alla primavera del 2020. Nei mesi della pandemia, mentre le persone aspettavano in fila per ritirare i buoni spesa, Daouda era lì con gli altri volontari della Croce Rossa ad aiutarle a mantenere le distanze. Al volontariato affiancava l’attività sindacale e nel 2022 aveva scelto anche l’impegno politico, candidandosi nella vista di Avs.

“Un Paese in cui una persona si alza la mattina per andare a lavorare e non torna a casa dalla moglie e dai figli non è un Paese civile“, ha detto Giglioli. Da qui la richiesta rivolta all’intera assemblea: “Dobbiamo avere il coraggio, anche come consiglio comunale, di far sentire la nostra voce. Accanto a norme che reggano alla prova dei fatti, serve un impegno culturale in tutta la nostra comunità contro le morti sul lavoro”.

Con entrambi gli uomini ricordati Daniele Bianucci (Avs) aveva condiviso un tratto del proprio percorso politico. Di Battistini ha ricordato le battaglie per i diritti civili, cominciate prima dell’esperienza in consiglio. “Francesco ha esercitato il ruolo di presidente del consiglio comunale con estrema generosità e con estremo rigore. Non siamo sempre stati d’accordo e nel nostro rapporto c’è stato anche qualche momento di tensione. Ma anche quando non condividevo una sua scelta, non ho mai dubitato che Francesco fosse convinto di fare il bene della nostra città“, ha ricordato Bianucci.