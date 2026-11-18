La giunta comunale di Lucca ha approvato, nel corso della seduta del 12 novembre una delibera riguardante il trasporto pubblico urbano e, in particolare, la modifica della frequenza della linea 3+ ( l’ex Lam Verde ) in vista di una fase di sperimentazione.

Il provvedimento, illustrato dall’assessore competente Remo Santini su proposta del servizio e dell’unità organizzativa dedicata alla mobilità, fa seguito all’introduzione del nuovo programma di esercizio T2 avviato nel gennaio 2024 e alle successive analisi condotte grazie all’installazione di sistemi tecnologici di monitoraggio automatico del carico passeggeri sull’intera flotta di Autolinee Toscane .

I dati raccolti hanno evidenziato che la frequenza della linea 3+ — che collega il parcheggio delle Tagliate, il cimitero comunale e il parcheggio Palatucci — risultava in alcune fasce orarie sovrastimata rispetto alla domanda effettiva rilevata. Per coniugare i principi di efficacia ed efficienza della spesa pubblica, tutelare l’equilibrio economico-finanziario della concessione regionale e razionalizzare l’impiego dei mezzi senza sprechi di vetture-chilometro, la giunta ha stabilito di ricalibrare la frequenza di passaggio delle corse portandola dagli attuali 12 minuti a 18 minuti.