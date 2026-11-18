La delibera|
Trasporto pubblico, cala la frequenza di passaggio della linea 3+ in via sperimentale
Dopo l’analisi dei flussi si passa a una corsa ogni 18 minuti anziché 12. Il ‘risparmio’ sarà reinvestito per potenziare altre tratte
La giunta comunale di Lucca ha approvato, nel corso della seduta del 12 novembre una delibera riguardante il trasporto pubblico urbano e, in particolare, la modifica della frequenza della linea 3+ (l’ex Lam Verde) in vista di una fase di sperimentazione.
Il provvedimento, illustrato dall’assessore competente Remo Santini su proposta del servizio e dell’unità organizzativa dedicata alla mobilità, fa seguito all’introduzione del nuovo programma di esercizio T2 avviato nel gennaio 2024 e alle successive analisi condotte grazie all’installazione di sistemi tecnologici di monitoraggio automatico del carico passeggeri sull’intera flotta di Autolinee Toscane.
I dati raccolti hanno evidenziato che la frequenza della linea 3+ — che collega il parcheggio delle Tagliate, il cimitero comunale e il parcheggio Palatucci — risultava in alcune fasce orarie sovrastimata rispetto alla domanda effettiva rilevata. Per coniugare i principi di efficacia ed efficienza della spesa pubblica, tutelare l’equilibrio economico-finanziario della concessione regionale e razionalizzare l’impiego dei mezzi senza sprechi di vetture-chilometro, la giunta ha stabilito di ricalibrare la frequenza di passaggio delle corse portandola dagli attuali 12 minuti a 18 minuti.
L’amministrazione comunale ha inoltre precisato che la riduzione delle percorrenze chilometriche sulla specifica linea non comporterà alcuna perdita di risorse per il territorio: le economie generate saranno infatti temporaneamente accantonate a garanzia dell’equilibrio gestionale, oppure reinvestite, previa intesa con la Regione Toscana e il gestore, per il potenziamento di altre linee della rete urbana di Lucca, con un’attenzione particolare ai collegamenti con le zone periferiche.
La modifica sarà sottoposta a un periodo di osservazione sperimentale della durata di almeno 60 giorni a partire dalla sua entrata in vigore, ipotizzata nel mese di dicembre, così da valutarne concretamente l’efficacia strutturale.
Il provvedimento è stato inoltre dichiarato immediatamente eseguibile a seguito di un voto unanime della giunta.