Il Centro Antiviolenza Luna, parte della Rete nazionale D.i.Re, ha presentato questa mattina (19 novembre) i dati delle attività 2025– 2026, ha inaugurato i nuovi spazi del Centro e annunciato le iniziative per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

La violenza maschile contro le donne non è un’emergenza episodica, né una successione di fatti isolati. È un fenomeno strutturale, profondamente radicato nelle disuguaglianze di genere, negli stereotipi e nei rapporti di potere che ancora attraversano la nostra società.

Riconoscere questa dimensione significa comprendere che il contrasto alla violenza richiede un impegno che va oltre gli interventi di protezione e di risposta alle situazioni di emergenza. È necessaria una responsabilità collettiva, che coinvolga le istituzioni, i servizi e la società nel suo insieme, attraverso politiche continuative di prevenzione, formazione e contrasto alle disuguaglianze, insieme a una rete territoriale capace di costruire risposte coordinate, competenti e rispettose dei diritti delle donne.

La qualità degli interventi e il lavoro di rete

La necessità di una risposta di sistema non deve tradursi in una perdita della specificità degli interventi rivolti alle donne che subiscono violenza. La violenza maschile contro le donne non può essere affrontata come una generica situazione di disagio sociale, di fragilità individuale o di conflittualità familiare. Richiede conoscenze approfondite delle sue dinamiche, formazione specifica, competenze professionali e metodologie di intervento fondate sul riconoscimento delle disuguaglianze e dei rapporti di potere che la alimentano.

I servizi generalisti, sociali, sanitari e di accoglienza, svolgono un ruolo importante nell’intercettare situazioni di violenza e nel rispondere ai molteplici bisogni delle donne. Tuttavia, proprio perché operano in ambiti più ampi, non sempre dispongono delle competenze specialistiche e degli strumenti metodologici necessari per riconoscere e affrontare adeguatamente la violenza di genere. Per questo è fondamentale che il rafforzamento e l’ampliamento dei servizi territoriali siano accompagnati da percorsi di formazione specifica e da una collaborazione strutturata con i Centri antiviolenza e le Case rifugio, valorizzandone l’esperienza e le metodologie di intervento. Le giornate di formazione con la rete territoriale previste per dicembre vanno proprio in questa direzione.

Il rischio, altrimenti, è quello di offrire risposte frammentate o inadeguate, che non riconoscono pienamente la violenza e le sue conseguenze e possono contribuire, anche involontariamente, a nuove forme di vittimizzazione.

Non si tratta di stabilire gerarchie tra servizi o di rivendicare competenze esclusive, ma di garantire che ogni intervento sia fondato su conoscenze, responsabilità e metodologie adeguate.

Una rete efficace non è semplicemente una somma di soggetti che intervengono sullo stesso problema: è un sistema nel quale ciascuno riconosce il proprio ruolo e quello degli altri, contribuendo a costruire risposte coerenti, rispettose della libertà e dell’autodeterminazione delle donne.

Il Centro Antiviolenza Luna fa parte della Rete nazionale D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza, che riunisce 119 centri antiviolenza in tutta Italia, e aderisce al Coordinamento Tosca. Con la Rete condivide una metodologia fondata sulla relazione tra donne, sul progetto individuale costruito con ciascuna e sul rispetto della sua libertà e della sua autodeterminazione.

Dalla protezione all’autonomia: il significato dei dati

I dati presentati dal Centro Antiviolenza Luna raccontano una parte importante della realtà, ma non possono essere letti soltanto come numeri. Non si tratta semplicemente di contare quante donne si rivolgono al Centro, quante vengono accolte nelle case rifugio o quanti interventi vengono realizzati. Dietro ogni numero ci sono storie, bisogni, difficoltà e percorsi differenti.

Nel 2025 Luna ha raggiunto complessivamente 416 donne. Nel 2026, con dati aggiornati al 12 novembre, le donne raggiunte sono già 433, tra nuovi accessi (383) e percorsi proseguiti dagli anni precedenti (50)., mostrando un aumento del 9 per cento.

Nel 2026 più di 9 donne su 10 hanno subito violenza psicologica (92,6 per cento), e 6 su 10 violenza fisica (59,8 per cento). La violenza incontrata abita le relazioni più intime e spesso dura a lungo: l’87,7 per cento dei casi è causata da un partner, coniuge o ex partner.

Sempre nel 2026 sono stati effettuati 9.646 incontri di ascolto, sostegno e accompagnamento. Il Centro dispone inoltre di 10 case rifugio, con una capacità complessiva di 41 posti letto per donne e minori. Un dato in controtendenza: negli ultimi due anni la Rete nazionale D.i.Re ha perso quasi un quarto dei posti letto nelle case rifugio (-23,6 per cento), mentre Luna è passata da 9 a 10 case e da 38 a 41 posti.

Questi numeri documentano la dimensione dell’attività del Centro, ma invitano anche a riflettere sulle condizioni necessarie affinché la protezione possa trasformarsi in un percorso di autonomia.

Nel 2026, tra le 169 nuove donne in percordo di cui conosciamo la situazione lavorativa, il 62,1 per cento lavora. Il 25, 4 per cento non ha occupazione e il 7,1 per cento è studentessa. Un lavoro è una risorsa, ma non dice se il reddito è stabile, sufficiente o davvero nelle mani della donna. È qui che si gioca la possibilità di sostenere un affitto. Infatti, uUna delle criticità che emerge dall’esperienza quotidiana delle operatrici riguarda l’accesso all’abitazione. Anche quando una donna riesce a trovare un lavoro, la precarietà dei redditi, i costi degli affitti e le garanzie richieste possono rendere estremamente difficile costruire una soluzione abitativa autonoma. Il Centro investe su questo fronte: nel 2026 le donne accompagnate dall’area lavoro sono raddoppiate, da 25 a 50 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Ma senza una casa il lavoro, da solo, non basta.

La mancanza di case non è solo un problema delle singole donne: è un costo sociale. Quando una donna resta in casa rifugio più a lungo del necessario, quel posto non è disponibile per chi deve fuggire da una situazione di pericolo. I percorsi si allungano, insieme alla permanenza in una struttura protetta dei figli e delle figlie. E la collettività continua a sostenere un intervento pensato per l’emergenza, quando investire nell’abitare significherebbe usare meglio le risorse pubbliche e restituire autonomia. Nei casi più difficili, l’assenza di alternative può spingere una donna a tornare in un contesto di violenza. È su questo che il Centro è pronto a lavorare con le istituzioni e i soggetti del territorio.

Il potenziamento dei servizi del Centro Antiviolenza Luna

Anche alla luce dell’attività di accoglienza e sostegno documentata dai dati, Luna ha avviato un potenziamento dei propri servizi per rispondere in modo sempre più adeguato ai bisogni delle donne. L’ampliamento della sede ha consentito la realizzazione di due nuove stanze destinate ai colloqui e di una stanza giochi per i bambini e le bambine che accompagnano le madri. I nuovi ambienti permetteranno di garantire maggiore riservatezza durante i colloqui e di facilitare l’accesso al Centro anche alle donne che non hanno la possibilità di affidare temporaneamente i propri figli ad altre persone.

A questo intervento si affianca l’ampliamento dell’orario di apertura del Centro, già operativo anche il venerdì pomeriggio, per offrire ulteriori possibilità di accesso ai servizi. L’ampliamento degli spazi è stato realizzato grazie, in parte, ai finanziamenti pubblici dei Progetti di Zona, con il coinvolgimento della Conferenza Zonale dei Sindaci, e in parte al contributo di donazioni private. Un risultato concreto della collaborazione tra istituzioni, Centro Antiviolenza e comunità territoriale, che dimostra come la responsabilità condivisa possa tradursi in un miglioramento effettivo della qualità e dell’accessibilità dei servizi.

Dalla collaborazione alla costruzione di procedure condivise

In questa prospettiva si inseriscono anche le due giornate di informazione e formazione della rete territoriale, previste per il 3 e il 10 dicembre, organizzate e finanziate dalla Conferenza Zonale dei Sindaci. Gli incontri coinvolgeranno Tribunale, Procura della Repubblica, Forze dell’Ordine, servizi sociali, pronto intervento sociale, Centro Antiviolenza e referenti del Codice Rosa ospedaliero e consultoriale.

La prima giornata sarà dedicata al confronto sulle competenze e sulle modalità di intervento dei diversi soggetti della rete, con l’obiettivo di chiarire chi interviene, quando, con quali responsabilità e attraverso quali procedure. La seconda giornata prevede lavori di gruppo finalizzati a individuare modalità operative condivise e a elaborare una prima proposta di protocollo territoriale.

L’obiettivo è rendere la collaborazione tra i diversi soggetti sempre più efficace, evitando sovrapposizioni, ritardi e frammentazioni che possono compromettere la qualità della risposta alle donne.

Oltre alle giornate dedicate, il Centro incontra gli studenti delle scuole del territorio. In un anno scolastico le classi coinvolte nei progetti di prevenzione sono passate da 18 a 31 e vengono affrontati temi come affettività, sessualità, stereotipi e rispetto nelle relazioni.

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Centro Antiviolenza Luna promuove e partecipa a numerose iniziative di sensibilizzazione, informazione e prevenzione sul territorio.

Il contrasto alla violenza maschile contro le donne richiede continuità, competenze, risorse e responsabilità condivise.