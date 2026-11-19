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Dalla Città/
Cinque alberi a rischio cedimento sulle Mura di Lucca: scatta l’abbattimento urgente
19 novembre 2026 | 12:04
Gli esemplari, risultati nella massima classe di criticità dopo le perizie tecniche, si trovano ai baluardi Santa Maria, San Salvatore e San Pietro e in via dei Bacchettoni
È stata firmata questa mattina (19 novembre) un’ordinanza di abbattimento urgente per cinque alberi pericolosi nel parco delle Mura urbane, a seguito delle perizie del dottore forestale Massimiliano Demi che ne ha verificato le condizioni critiche nella massima classe di rischio cedimento. Si tratta di un tiglio (già secco) e di un leccio sul baluardo Santa Maria (Caffè delle Mura), una quercia di palude sulla cortina fra i baluardi San Salvatore e San Pietro e due olmi in via dei Bacchettoni.