È stata firmata questa mattina (19 novembre) un’ordinanza di abbattimento urgente per cinque alberi pericolosi nel parco delle Mura urbane, a seguito delle perizie del dottore forestale Massimiliano Demi che ne ha verificato le condizioni critiche nella massima classe di rischio cedimento. Si tratta di un tiglio (già secco) e di un leccio sul baluardo Santa Maria (Caffè delle Mura), una quercia di palude sulla cortina fra i baluardi San Salvatore e San Pietro e due olmi in via dei Bacchettoni.