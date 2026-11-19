L’appello ai cinque sindaci e ai gestori in vista delle nuove norme Ue sugli inquinanti. Nel mirino l’impianto di Porcari e la ripartizione dei costi tra industrie e famiglie

“La depurazione delle acque nella Piana di Lucca non è una questione che riguarda un singolo Comune. Fognature, acquedotti e depuratori sono già collegati tra loro e costituiscono, nei fatti, un unico sistema territoriale. Eppure la gestione è frammentata tra Geal, Acque e Aquapur, mentre si prospetta il passaggio di Lucca a Gaia. Una frammentazione che rischia di trasformarsi in un problema serio proprio mentre si avvicinano importanti cambiamenti normativi tecnologici.”, commenta così il Forum Acqua Pubblica e Si-Cura.

“Un esempio significativo è il depuratore di Porcari – continua -, infrastruttura strategica che riceve reflui civili e industriali da diversi Comuni della Piana. Secondo i dati segnalati, nel 2025 sarebbero arrivati attraverso la rete fognaria di Capannori circa 295.000 metri cubi di reflui provenienti da Lucca. Un dato che chiediamo ai gestori di verificare e rendere pubblico, insieme alla provenienza e al carico inquinante degli scarichi. Il problema non è soltanto dove vengono depurate le acque, ma chi programma il futuro di queste infrastrutture e con quali risorse. La Direttiva europea 2024/3019 introduce nuovi obblighi per gli impianti di maggiori dimensioni, prevedendo progressivamente trattamenti avanzati per eliminare microinquinanti, tra cui alcune sostanze della famiglia dei Pfas. Per gli impianti che superano la soglia di 150 mila abitanti equivalenti sono previsti investimenti e adeguamenti progressivi fino al 2045″.

“Per la Piana di Lucca questa prospettiva è particolarmente importante, considerata la presenza di un distretto industriale cartario che utilizza in misura significativa le infrastrutture di depurazione – incalza l’organismo civico -. Chi sosterrà i costi dei nuovi investimenti? Come saranno ripartiti tra gestori, industrie e cittadini? Quali garanzie esistono affinché non siano ancora una volta le famiglie a pagare il conto? Sono domande che non possono essere rinviate. La natura pubblico-privata di Aquapur e il ruolo strategico del depuratore di Porcari rendono indispensabile un chiarimento sulle responsabilità, sugli investimenti e sul controllo pubblico”.

Il Forum Acqua Pubblica e Si-Cura chiede ai cinque sindaci di promuovere immediatamente un tavolo istituzionale con Geal, Acque, Aquapur, Gaia e Autorità Idrica Toscana per: “rendere pubblici i flussi fognari, i volumi trattati e i carichi inquinanti provenienti dai diversi territori; definire un piano unitario degli investimenti necessari per adeguarsi alle nuove norme europee; chiarire la ripartizione dei costi tra utenze civili e attività industriali; garantire il controllo pubblico sulle scelte strategiche e sulla gestione delle infrastrutture; assicurare ai cittadini trasparenza e informazioni verificabili. Non intendiamo attribuire responsabilità personali agli amministratori. Ma non è più accettabile che una questione così importante rimanga confinata nelle conoscenze degli addetti ai lavori, senza un confronto pubblico”.