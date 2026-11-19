L’ Associazione Musicale Lucchese partecipa con sconcerto e profonda commozione al dolore per l’improvvisa scomparsa di Giulio D’Agnello , musicista sensibile e interprete appassionato.

“Per molti anni, al fianco di Carla Nolledi negli appuntamenti di Musica Ragazzi e anche negli incontri di Lucca Classica, ha saputo accompagnare intere generazioni alla scoperta delle radici della canzone d’autore italiana come di quella popolare – racconta l’Associazione –. Di lui resta il ricordo della sua voce, della curiosità e della capacità di trasformare ogni lezione-concerto in un momento di ascolto di grande intensità e valore“.