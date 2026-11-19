il cordoglio|
“Ha accompagnato intere generazioni”: l’Associazione Musicale Lucchese piange Giulio D’Agnello
Sconcerto e commozione per la morte improvvisa del musicista: per anni è stato protagonista di Musica Ragazzi e Lucca Classica al fianco di Carla Nolledi
L’Associazione Musicale Lucchese partecipa con sconcerto e profonda commozione al dolore per l’improvvisa scomparsa di Giulio D’Agnello, musicista sensibile e interprete appassionato.
“Per molti anni, al fianco di Carla Nolledi negli appuntamenti di Musica Ragazzi e anche negli incontri di Lucca Classica, ha saputo accompagnare intere generazioni alla scoperta delle radici della canzone d’autore italiana come di quella popolare – racconta l’Associazione –. Di lui resta il ricordo della sua voce, della curiosità e della capacità di trasformare ogni lezione-concerto in un momento di ascolto di grande intensità e valore“.
“Alla moglie, ai figli e a tutti i suoi cari – conclude – giunga l’abbraccio più sincero del Consiglio Direttivo, del Comitato Artistico e di tutta l’Associazione”.