Approvato dalla Soprintendenza e presto in Giunta, il documento si inserisce in un piano già finanziato con 1,4 milioni di euro, una parte dal Governo e l’altra dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

Il Comune di Lucca prosegue nel percorso di conservazione, valorizzazione e manutenzione delle mura urbane. È stato presentato questa mattina (19 novembre) a palazzo Orsetti un nuovo masterplan dall’assessore con delega alla valorizzazione e tutela delle mura, Remo Santini, dai tecnici comunali coinvolti e dallo studio di architetti, dai rappresentanti del comitato scientifico per le mura, e dai professionisti che hanno affiancato l’amministrazione comunale nel percorso, tra questi l’architetto Leonardo Casini.

Il piano, approvato dalla Soprintendenza e che a breve sarà deliberato in Giunta, consentirà di programmare gli interventi di conservazione e valorizzazione delle mura. L’intero complesso monumentale è stato suddiviso in 22 tratti, oggetto di un’approfondita attività di rilievo, analisi e mappatura: dal paramento murario esterno al coronamento sul lato interno, fino alla passeggiata e agli spalti.

L’obiettivo con questo documento è mettere a disposizione dell’amministrazione comunale un quadro conoscitivo complessivo e aggiornabile, attraverso il quale programmare nel tempo le operazioni di manutenzione e restauro, distinguendo le situazioni che richiedono maggiore attenzione dagli interventi di carattere ordinario e preventivo.

L’attività di rilievo e restituzione ha permesso di documentare puntualmente le condizioni delle diverse porzioni del complesso, attraverso elaborazioni grafiche, rilievi, fotografie e specifiche schede di analisi. Per ciascuna situazione individuata vengono considerate le problematiche di conservazione, il grado di necessità e urgenza, la tipologia delle operazioni da effettuare e le relative indicazioni di intervento. Un sistema di classificazione che permette di costruire una lettura organica delle criticità e di individuare le priorità secondo criteri tecnici condivisi.

Il piano affronta dunque sia gli aspetti edilizi e strutturali sia quelli relativi alla pulitura e alla manutenzione del verde, riconoscendo nelle mura non soltanto un monumento di eccezionale valore storico, ma anche un vero e proprio microcosmo di flora e fauna, da tutelare attraverso un equilibrio tra conservazione architettonica e salvaguardia della biodiversità. L’integrazione delle competenze architettoniche, del restauro e dell’agronomia consente di affrontare queste problematiche attraverso un approccio multidisciplinare, finalizzato a individuare soluzioni coerenti con le caratteristiche storiche, materiali e ambientali del complesso.

Il Masterplan si inserisce in un percorso di interventi già avviato dall’amministrazione comunale, che ha ottenuto finanziamenti per complessivi 1,4 milioni di euro, di cui 700mila euro dal Governo e 700mila euro dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Tra i lavori realizzati e quelli in corso figurano gli interventi ai sotterranei del baluardo San Colombano, il rifacimento del tetto della casermetta San Regolo, il miglioramento sismico delle serre dell’Orto Botanico, gli interventi sulla trave del castello di Porta Santa Maria e sul parapetto della cortina tra San Donato e San Paolino, oltre alla riprofilatura dei poggi dei baluardi e delle cortine. A questi si aggiungono gli interventi sulle balaustre, con una riduzione del 30 per cento rispetto alle previsioni iniziali, mantenendo prioritaria la sicurezza, l’installazione delle attrezzature sportive a San Salvatore, il restyling del parco giochi dei Bacchettoni, la nuova cartellonistica informativa sui baluardi e la realizzazione dell’Info Point Mura di Lucca al castello di Porta San Donato, oltre al percorso conoscitivo diffuso #RiconoscereLeMura. Un’attenzione particolare è stata inoltre riservata alla cura e al rinnovo del patrimonio arboreo, parte integrante dell’identità paesaggistica del monumento.

“In questi anni – ripercorre l’assessore Santini – abbiamo riportato le mura al centro dell’azione amministrativa, con interventi concreti, importanti risorse ottenute e una particolare attenzione alla sicurezza, alla manutenzione e alla fruibilità del monumento. Il masterplan, approvato dalla Soprintendenza, rappresenta un ulteriore passo avanti, perché ci permette di programmare gli interventi futuri con una visione organica e di lungo periodo. Un ringraziamento particolare va agli uffici comunali, ai professionisti coinvolti e al comitato scientifico per le mura, per il prezioso contributo offerto a questo percorso”.

Il lavoro è stato sviluppato con il coordinamento tecnico del Comune di Lucca, mentre il gruppo di lavoro specialistico è composto dagli architetti Leonardo Casini e Patricia Cid dello studio CasiniCidArchitetti, dal dottore agronomo Piergiorgio Tambellini e dal restauratore Lorenzo Lanciani.

“Il masterplan è uno strumento di programmazione che chiaramente recepisce e fotografa le criticità più importanti delle mura urbane. Uno dei primi interventi che potrà scaturire da questo piano sarà la pulizia dei paramenti“, afferma l’architetto Casini.