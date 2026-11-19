È stata inaugurata oggi (19 novembre) la palestra di quartiere Senza Barriere a Sant’Anna, in via del Tiro a Segno trav. IV, al numero 231. Lo spazio, già in funzione dal 2025, è stato oggetto di migliorie strutturali nel corso del 2026 per renderlo più accogliente e funzionale. L’iniziativa è stata realizzata da Uisp Lucca-Versilia Aps con il contributo del comune di Lucca e della proprietà dell’immobile.

All’inaugurazione hanno partecipato il sindaco di Lucca Mario Pardini, l’assessore allo Sport Fabio Barsanti e il consigliere comunale Vincenzo Lorenzo Alfarano. Per la Uisp erano presenti il presidente nazionale Tiziano Pesce, il presidente regionale Toscana Marco Ceccantini e il presidente del comitato territoriale Lucca-Versilia Muzio Gianni.

La palestra nasce dal progetto Sport di Quartiere e dà forma al principio che guida la Uisp, Unione Italiana Sport per tutti. Praticare sport è un diritto e il quartiere è il primo luogo in cui renderlo possibile. Lo spazio ospita proposte di gioco e movimento per i bambini, attività motorie e posturali per gli adulti e percorsi per gli over 65 pensati per favorire l’autonomia e la socialità.