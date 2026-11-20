Martedì 24 novembre un incontro dedicato al pensiero del filosofo e alla sua idea di un potere condiviso e partecipato, tra democrazia, pace e trasformazione sociale

Il potere come possibilità di partecipazione, la nonviolenza come strumento di trasformazione della società, la necessità di costruire una realtà più giusta e inclusiva. Sono alcuni dei temi al centro dell’incontro di presentazione del libro Il potere è di tutti. Il ‘libretto rosso’ di Aldo Capitini, scritto da Lanfranco Binni e pubblicato da Il Ponte Editore, in programma martedì 24 novembre, alle 17.30, nella Sala Antica Armeria di Palazzo Ducale.

L’iniziativa è promossa dal forum Lucca per la Pace e per il Disarmo e dall’associazione Articolo 21, in collaborazione con la Provincia e la Scuola per la Pace.

Il volume di Binni ripercorre e attualizza il pensiero di Aldo Capitini, filosofo, pedagogista e protagonista del movimento nonviolento italiano, nonché organizzatore della prima Marcia della Pace di Assisi nel 1961, restituendo, così, la forza e la contemporaneità delle sue riflessioni. Dall’antifascismo alla rivoluzione nonviolenta, fino all’idea di omnicrazia, ovvero di un potere condiviso e partecipato, le esperienze e le intuizioni di Capitini continuano a offrire strumenti di interpretazione del presente e indicazioni per immaginare nuove pratiche sociali.

Come sottolinea la presentazione del libro, “nonostante il passare del tempo i veri maestri agiscono sempre”: le idee di Capitini conservano una forte attualità teorica e rappresentano ancora oggi un punto di riferimento per chi crede nella possibilità di trasformare la società attraverso la partecipazione e la nonviolenza.

L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali e, dopo l’introduzione di Antonio Chiaravalloti della Scuola per la Pace, lo stesso autore, Lanfranco Binni, dialogherà con Luca Baccelli, docente di Filosofia del Diritto all’Università di Camerino, per quella che è un’occasione per approfondire la figura e l’eredità di Aldo Capitini e riflettere sul significato della nonviolenza oggi, in un tempo in cui la partecipazione, il confronto e la costruzione di una società più democratica rappresentano sfide quanto mai attuali.