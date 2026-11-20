Venerdì 27 novembre, alle 17,30, al Castello di Porta San Donato, istituzioni e rappresentanti del mondo produttivo si confronteranno sulle prospettive economiche della Toscana nord occidentale nel convegno La vocazione economica del nostro territorio nella transizione globale, organizzato dall’associazione Altero Matteoli per la Libertà e il Bene Comune con il patrocinio dei comuni di Lucca e Pietrasanta.

Parteciperanno Renato Loiero, consigliere economico del Presidente del Consiglio dei Ministri, il sindaco di Lucca Mario Pardini e il Vicesindaco di Pietrasanta Francesca Bresciani, insieme ai rappresentanti delle associazioni imprenditoriali, del sistema finanziario e delle organizzazioni del lavoro, con l’obiettivo di analizzare le prospettive di sviluppo del territorio e individuare le condizioni necessarie per rafforzarne la competitività.

In un territorio come quello di Lucca e della Versilia, in cui dalla carta alla nautica, dal marmo all’artigianato, dal turismo al commercio e alle costruzioni il patrimonio produttivo è di grande importanza e rilevanza, i lavori puntano ad andare oltre l’analisi delle criticità, per approfondire il ruolo delle istituzioni e delle politiche economiche nel sostenere gli investimenti, l’innovazione e la capacità delle imprese di competere sui mercati globali.

Ad aprire i lavori sarà il sindaco di Lucca, Mario Pardini, che porterà i saluti istituzionali della città ospitante: “La transizione globale rappresenta una sfida, ma anche un’opportunità per il nostro territorio. Il nostro compito è valorizzare le eccellenze produttive, sostenere chi investe e crea lavoro e favorire le condizioni per una crescita duratura. Ringrazio l’Associazione Altero Matteoli per questa importante occasione di confronto tra istituzioni e mondo economico”.

Per Pietrasanta porterà il suo saluto il vicesindaco Francesca Bresciani, che sottolinea il valore dell’appuntamento: “Viviamo in una terra che ha costruito la propria prosperità sul lavoro, sul coraggio degli imprenditori e su competenze che il mondo intero ci riconosce. Un patrimonio che non possiamo permetterci di disperdere. Per questo ringrazio l’associazione Altero Matteoli per aver promosso un convegno che porta allo stesso tavolo istituzioni, imprese e parti sociali: è un’occasione importante, perché le scelte sull’economia di un territorio si costruiscono ascoltando chi lavora e produce. Le realtà produttive di Pietrasanta, della Versilia e di tutta la provincia mostrano quanto la forza di un territorio risieda nella sua identità produttiva. Sono eccellenze che non chiedono protezione dalla concorrenza, ma condizioni eque per poter competere”.

A concludere i lavori sarà Renato Loiero, Consigliere economico della Presidente del Consiglio dei Ministri: “Lucca e la Versilia dimostrano che la vocazione economica di un territorio non è un’eredità da custodire, ma un capitale da far crescere. La carta, la nautica, il marmo, l’artigianato e il turismo sono filiere che competono sui mercati mondiali. Oggi devono affrontare tre sfide: il costo dell’energia, l’incertezza commerciale internazionale e la doppia transizione, digitale e ambientale. Il Governo ha scelto una politica di bilancio seria e credibile, che ha restituito fiducia al Paese, e la mette al servizio di chi investe, innova e crea lavoro. Il compito delle istituzioni è accompagnare questo sforzo, non sostituirlo. È lo spirito con cui Altero Matteoli ha servito il Paese e questa terra: concretezza, infrastrutture, attenzione alle imprese. Nel convegno del 27 novembre le energie del territorio, Istituzioni e parti sociali, esamineranno la vocazione economica di questo splendido territorio”.