L’appuntamento è mercoledì (2 dicembre), alle 21. Un’occasione per informarsi, formarsi e avvicinarsi al mondo della solidarietà attiva

Un incontro gratuito e aperto a tutta la cittadinanza per conoscere le attività, i compiti e le modalità di intervento del Volontariato in situazioni di rischio: mercoledì (2 dicembre), alle 21, alla Croce Verde di Lucca si terrà una serata incentrata sulla Protezione civile. Un’occasione per informarsi, formarsi e avvicinarsi al mondo della solidarietà attiva.

L’incontro, che si terrà nella sede centrale dell’Associazione, in viale Castracani 468/D, è stato pensato per illustrare più a fondo la macchina della Protezione civile e le funzioni che le associazioni di Volontariato svolgono al suo interno. La Croce Verde di Lucca riveste un ruolo molto importante all’interno del sistema, come dimostrano gli interventi in situazioni di emergenza, locale e nazionale, ma anche il contributo alla gestione di grandi eventi. Si pensi, per quanto riguarda la nostra città, a manifestazioni come Lucca Comics & Games o Lucca Summer Festival.

Nel corso della serata verrà inoltre presentato nel dettaglio l’iter formativo previsto per i nuovi volontari, che prenderà il via con il corso Ocn (Operatore di Colonna Mobile Nazionale), passaggio fondamentale per acquisire le competenze tecniche e operative necessarie per intervenire in sicurezza tanto nelle criticità locali quanto nelle emergenze di rilievo nazionale.