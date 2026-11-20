Degustazioni, masterclass, passeggiate storiche e laboratori per bambini. I sapori di Lucca, Pisa e Massa-Carrara dialogano con la scienza e l’ambiente a Real Collegio

I chiostri del Real Collegio tornano ad accogliere Il Desco. L’edizione 2026, in programma dal 27 al 29 novembre (ore 10 – 20), si conferma l’appuntamento di riferimento per scoprire le eccellenze agroalimentari di Lucca, Massa-Carrara e Pisa. Quest’anno, la storica manifestazione enogastronomica arricchisce il suo consolidato format espositivo offrendo un ricco calendario di appuntamenti pensati per far dialogare l’enogastronomia con la sostenibilità, la didattica, la ricerca scientifica e l’inclusione. Un percorso a 360 gradi attorno al mondo dell’alimentazione, sintetizzato dal claim: Buono più volte.

Cuore pulsante della manifestazione sarà l’incontro diretto con gli oltre 50 espositori. I visitatori avranno l’opportunità unica di degustare e acquistare direttamente ai banchi dei produttori le migliori tipicità del territorio: dall’Olio Evo al Farro Igp, dal Miele Dop della Lunigiana alla norcineria lucchese, fino ai tartufi e alle birre artigianali. Oltre agli stand espositivi, ad arricchire l’esperienza interverrà un denso calendario di eventi gratuiti: dalle degustazioni guidate alle masterclass e presentazioni dei cuochi. L’onaf guiderà i partecipanti alla scoperta dei formaggi e dei loro abbinamenti (come le “Alchimie di Gusto” con l’olio dei Monti Pisani), mentre l’ONAS esplorerà accostamenti inediti tra salumi, miele e birra. Lo spazio dedicato al vino vedrà protagonisti i territori con focus sulle Doc Terre di Pisa, il Candia dei Colli Apuani e le etichette della Strada del Vino e dell’Olio di Lucca, Montecarlo e Versilia, del Consorzio Vino Doc Montecarlo e Consorzio Vino Doc Colline lucchesi. Grande attesa anche per gli chef all’opera, tra cui spicca Cuochi in Castagna curato dall’Associazione Cuochi Lucchesi.

L’economia circolare e il recupero animano l’intero programma, a partire dal convegno a cura di Promo PA dedicato alla sfida del cibo sostenibile. La riflessione sulla sostenibilità prenderà forma anche nei talk & taste dedicati al mondo vitivinicolo (4 vini, 4 valori, 1 futuro) e troverà un’estensione urbana con gli itinerari gratuiti Esco da Il Desco. Queste passeggiate culturali porteranno il pubblico a esplorare il riuso alimentare nella storia: dall’economia circolare dei conventi monastici lucchesi fino alle abitudini dell’Antica Roma presso gli scavi della Domus Romana, culminando con speciali degustazioni storiche.

Il Desco 2026 guarda al futuro dando voce ai giovani imprenditori e alla didattica. L’Istituto Agrario Busdraghi presenterà AgriBeer, un’impresa didattica che ha curato l’intero ciclo produttivo di tre birre artigianali, mentre i giovani startupper agroalimentari (tra cui Uop Special Water e Birrificio La Collina) si confronteranno in tavole rotonde dedicate. Sul fronte della ricerca e della salute, i ricercatori del Centro NutraFood dell’Università di Pisa animeranno presidi scientifici sull’alimentazione, con un focus speciale dedicato alla piramide alimentare toscana per educare e promuovere la corretta nutrizione. Saranno affiancati dal convegno europeo Castour (curato da Provincia di Lucca, Università di Firenze e Sant’Anna di Pisa) dedicato alla valorizzazione nutraceutica, storica e turistica del castagno.

Spazio anche ai più piccoli, per i quali è stato pensato un palinsesto ricco e coinvolgente. Tra gli appuntamenti principali spiccano i laboratori dedicati alla scoperta dell’Olio Evo (con l’immancabile merenda pane e olio), e Profumi e Colori della Natura: un viaggio magico all’interno del Giardino di Manipura dove i piccoli ospiti, attraverso un approccio ludico, impareranno a riconoscere le erbe officinali e a scoprirne i messaggi invisibili.

Il cibo come strumento di coesione e riflessione è un ulteriore asse portante dell’evento. Di grande impatto simbolico sarà il momento Il gusto dell’altro, dove la chef israeliana Rubinstein e lo chef palestinese Hasbun cucineranno insieme un doppio cous cous a quattro mani, dimostrando che accogliere il gusto dell’altro è il primo passo per scoprirsi vicini. Spazio anche al racconto dell‘inclusione attraverso la rete Agricare, sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Fondazione per la Coesione Sociale, che illustrerà il valore terapeutico e coesivo dell’agricoltura sociale.

Sul fronte culturale, il Circolo Filippo Mazzei proporrà un denso calendario in Sala dell’Orzo: passeggiate letterarie sulle orme di Puccini, approfondimenti storici sul cibo dei pellegrini e dibattiti sull’impatto dei cambiamenti climatici sui sistemi alimentari. Spazio anche al giornalismo enogastronomico protagonista della masterclass Parole da gustare: un appuntamento condotto da Eleonora Cozzella, direttrice de Il Gusto di Repubblica, che guiderà il pubblico nell’arte di trasformare un assaggio in un racconto appassionante.

“Il Desco si conferma un punto di riferimento per la promozione delle imprese del territorio e la diffusione di una consapevolezza enogastronomica evoluta – dichiara Valter Tamburini, Presidente della Camera di Commercio della Toscana nord ovest –. Quest’anno il messaggio è che la valorizzazione delle nostre radici viaggia di pari passo con la sostenibilità ambientale, l’etica del consumo e l’inclusione sociale. Vi aspettiamo a Lucca per vivere insieme ai nostri produttori un’esperienza fatta di sapori genuini, ricerca, e storie umane di altissimo valore”.

“Il Desco è un appuntamento fondamentale per sostenere le aziende agroalimentari ed enogastronomiche del nostro territorio – aggiunge Paola Granucci, assessora al commercio del comune di Lucca –. Come amministrazione siamo lieti di sostenere una manifestazione come questa che porta anche quest’anno circa 50 aziende produttori. Tra l’altro il tema di quest’anno è molto importante, buono più volte, perché sta a sottolineare come valorizzare le nostre le eccellenze, significa sostenere l’economia locale, ma anche promuovere l’economia circolare, la sostenibilità e il turismo lento. Quindi ringrazio la Camera di Commercia e tutti i partner coinvolti per il lavoro svolto ogni anno per mettere su un evento veramente d’eccellenza, a sostegno delle nostre attività produttive”.

L’evento è organizzato dalla Camera di Commercio della Toscana nord ovest, con patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di Lucca, Centro Nutrafood dell’Università di Pisa, Real Collegio, in collaborazione con associazioni di categoria, istituti scolastici e associazioni di volontariato. Sponsor tecnico: VDGlass, Lavazza – Nims, Sistema Ambiente, Giorgio Tesi Group Naturat Village.