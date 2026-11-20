Natale|
Pattinare a due passi dalle Mura: debutta il ‘Lucca Ice Park’ in piazzale San Donato
Sabato 28 novembre l’inaugurazione dello spazio sul ghiaccio all’ex Cavallerizza
Per Lucca Magico Natale l’inverno smette di essere soltanto una stagione e diventa un luogo da abitare insieme con il piacere di ritrovarsi anche a pattinare. Da sabato 28 novembre questo luogo ha un nome, Lucca Ice Park, e un indirizzo che i lucchesi conoscono a memoria: l’ex Cavallerizza, in piazzale San Donato, pochi passi dalle Mura che da secoli custodiscono la città.
L’inaugurazione della pista di pattinaggio è in programma alle 15 e apre una stagione che accompagnerà le feste. Il progetto, firmato dall’architetto Riccardo Ricci per il committente Ryan Peluffo esaudisce richieste raccolte in questi anni e supera diverse criticità, in uno spirito di vera collaborazione tra la comunità e le istituzioni.
Qui i bambini muoveranno i primi passi sui pattini, i ragazzi ritroveranno un luogo d’incontro all’aria aperta, e chi arriva a Lucca durante le feste scoprirà la città da una prospettiva inattesa, quella di chi scivola sul ghiaccio guardando le antiche facciate accendersi nella sera. Naturalmente non mancherà anche la slitta special per chi ha bisogni speciali.
“Abbiamo immaginato Lucca Ice Park come un abbraccio d’inverno dentro la città storica – dicono all’unisono i titolari Ryan e Angie Peluffo – un luogo in cui il gioco del pattinaggio incontra la bellezza in uno spazio, protetto e suggestivo del centro, nel pieno rispetto della sua storicità. Il 28 novembre invitiamo tutti i lucchesi e visitatori a scoprirlo insieme a tutta la Fabbrica del Natale, immersi in questa grande magia”.