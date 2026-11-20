Per Lucca Magico Natale l’inverno smette di essere soltanto una stagione e diventa un luogo da abitare insieme con il piacere di ritrovarsi anche a pattinare. Da sabato 28 novembre questo luogo ha un nome, Lucca Ice Park, e un indirizzo che i lucchesi conoscono a memoria: l’ex Cavallerizza, in piazzale San Donato, pochi passi dalle Mura che da secoli custodiscono la città.

L’inaugurazione della pista di pattinaggio è in programma alle 15 e apre una stagione che accompagnerà le feste. Il progetto, firmato dall’architetto Riccardo Ricci per il committente Ryan Peluffo esaudisce richieste raccolte in questi anni e supera diverse criticità, in uno spirito di vera collaborazione tra la comunità e le istituzioni.

Qui i bambini muoveranno i primi passi sui pattini, i ragazzi ritroveranno un luogo d’incontro all’aria aperta, e chi arriva a Lucca durante le feste scoprirà la città da una prospettiva inattesa, quella di chi scivola sul ghiaccio guardando le antiche facciate accendersi nella sera. Naturalmente non mancherà anche la slitta special per chi ha bisogni speciali.