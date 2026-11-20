Presente all’azione anche l’assessore alla sicurezza Salvadore Bartolomei che dichiara: “”Ancora una volta gli agenti della Questura e della nostra Polizia Locale, che ringrazio per la costante dedizione, hanno lavorato fianco a fianco conducendo una giornata di controlli straordinari, dalle 15 alle 21, che ha portato all’identificazione di ben 116 persone – di cui 56 extracomunitari e 3 minori – e alla verifica di 58 veicoli, sia in periferia che nel centro storico di Lucca. In particolare, gli agenti della Polizia Locale hanno presidiato la via Romana, con controlli su 30 veicoli e 50 persone che hanno portato a una denuncia per guida in stato di ebbrezza, e l’area della stazione ferroviaria, dove sono state identificate 20 persone”.