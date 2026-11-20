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Sicurezza, Bartolomei dopo i controlli straordinari: “Così preveniamo degrado e microcriminalità”
L’assessore presente all’operazione congiunta tra Questura e Polizia Locale: 116 persone controllate e un denunciato per guida in stato di ebbrezza in via Romana
Si è svolto ieri (giovedì 19 novembre) un servizio congiunto di controlli straordinari organizzato dalla Questura di Lucca in collaborazione con la Polizia Locale.
Presente all’azione anche l’assessore alla sicurezza Salvadore Bartolomei che dichiara: “”Ancora una volta gli agenti della Questura e della nostra Polizia Locale, che ringrazio per la costante dedizione, hanno lavorato fianco a fianco conducendo una giornata di controlli straordinari, dalle 15 alle 21, che ha portato all’identificazione di ben 116 persone – di cui 56 extracomunitari e 3 minori – e alla verifica di 58 veicoli, sia in periferia che nel centro storico di Lucca. In particolare, gli agenti della Polizia Locale hanno presidiato la via Romana, con controlli su 30 veicoli e 50 persone che hanno portato a una denuncia per guida in stato di ebbrezza, e l’area della stazione ferroviaria, dove sono state identificate 20 persone”.
“Inoltre, sempre congiuntamente, ieri è stata nuovamente ispezionata la zona del Mercato del Carmine. Questa operazione conferma quanto sia fondamentale e strategica la sinergia operativa tra la Polizia Locale e la Polizia di Stato: fare squadra sul territorio moltiplica l’efficacia delle azioni e lancia un segnale chiaro di presenza dello Stato e delle istituzioni. Presidiare con costanza e capillarità i punti più sensibili della città, ascoltando le segnalazioni dei cittadini, è l’unico vero antidoto per prevenire sul nascere episodi di microcriminalità e situazioni di degrado urbano. L’amministrazione comunale è in prima linea su questo fronte: continueremo a investire risorse ed energie affinché Lucca resti una città sicura, vivibile e tutelata in ogni suo quartiere”, conclude Bartolomei.