Sosta gratuita, anche se in determinate fasce orarie e giornate, nei parcheggi Cittadella, Palatucci e Carducci. Così il comune di Lucca vuole invitare i cittadini a passare le feste in centro e fare qui gli acquisti.

L’amministrazione comunale ha approvato infatti, in accordo con la società Lucca Plus, il provvedimento che introduce la sosta gratuita nei tre principali parcheggi in struttura della città dal 23 novembre 2026 al 6 gennaio 2027, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria compresa tra le 17 e le 20, con esclusione delle giornate festive e prefestive.

La giunta ha deciso di anticipare la misura rispetto allo scorso anno, ampliando così le opportunità per cittadini e visitatori di raggiungere il centro storico già a partire dalla seconda metà di novembre, in concomitanza con l’avvio delle iniziative di Lucca Magico Natale. L’obiettivo è duplice: da una parte agevolare concretamente le famiglie e tutti coloro che desiderano trascorrere del tempo in città, riducendo i costi legati alla sosta; dall’altra sostenere il tessuto economico e commerciale del centro storico, incentivando la frequentazione dei negozi, delle attività di vicinato, dei pubblici esercizi e delle tante realtà che contribuiscono quotidianamente alla vitalità di Lucca.

La gratuità dei parcheggi rappresenta infatti un’opportunità per tutti. Per i cittadini, che potranno raggiungere più facilmente il centro storico per acquisti, commissioni o momenti di svago; per i visitatori, che troveranno un ulteriore motivo per scegliere Lucca e scoprirne le bellezze durante il periodo natalizio; per i commercianti, che potranno beneficiare di una maggiore accessibilità e di un potenziale incremento delle presenze e degli acquisti.

“Abbiamo voluto anticipare questa iniziativa rispetto allo scorso anno – dichiarano gli assessori al commercio Paola Granucci e al turismo remo Santini – perché crediamo che il sostegno al commercio e alla vitalità del centro storico debba tradursi in azioni concrete. Il Natale rappresenta un periodo ormai di riferimento per la nostra città, non soltanto dal punto di vista turistico e degli eventi, ma soprattutto per la sua economia e per la quotidianità delle persone. Rendere gratuiti i parcheggi nelle ore pomeridiane significa offrire un vantaggio reale alle famiglie, incentivare gli acquisti nelle attività cittadine e rendere Lucca ancora più accogliente e accessibile, consentendo a tutti di partecipare alle tante iniziative in programma. È una scelta che mette insieme le esigenze dei cittadini, dei commercianti e dei visitatori, nella convinzione che un centro storico vissuto e frequentato sia un patrimonio per tutta la comunità. Ringraziamo Lucca Plus ed il presidente Roberto Di Grazia per la preziosa collaborazione in questa misura”.

Il provvedimento si inserisce in una strategia più ampia dell’amministrazione comunale, finalizzata a rafforzare l’attrattività del centro storico e a valorizzarne la funzione commerciale, sociale e culturale. In un periodo caratterizzato da un ricco calendario di appuntamenti, allestimenti e iniziative natalizie, la possibilità di usufruire gratuitamente dei parcheggi in struttura costituisce un ulteriore elemento di incentivo alla frequentazione della città, favorendo anche le attività economiche che operano durante tutto l’anno. La misura sarà attuata dalla società Lucca Plus, incaricata di rendere operativo il provvedimento nei parcheggi interessati.