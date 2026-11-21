Lucca entra nell’atmosfera del Natale . Lo fa con l’inaugurazione della pista di pattinaggio alla Cavallerizza di piazzale Verdi e con le prime ‘accensioni’ di luminarie e attrazioni.

Alla presenza di gran parte della giunta si è dato il via nel pomeriggio di oggi alle proiezioni musicali sul teatro del Giglio Giacomo Puccini, quindi è stato acceso il bosco di Natale di piazza San Michele in Foro, già meta di residenti e turisti dal momento della sua installazione.

Così il sindaco Mario Pardini, assente alla serata di oggi, sui social: “Il Natale a Lucca ha una luce speciale. Stasera abbiamo acceso Lucca Magico Natale: le proiezioni sul teatro del Giglio, il nuovo Bosco di Natale in piazza San Michele, le luci nelle strade, dal centro ai quartieri. Dietro questa magia c’è il lavoro di tante persone, che ringrazio di cuore. E un desiderio semplice: regalarci il piacere di una passeggiata insieme, di un incontro, di un momento da ricordare. Riscoprire la nostra città e tornare, anche solo per un attimo, bambini davanti alle luci del Natale. La magia è cominciata. Viviamola insieme”.