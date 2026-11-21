Una serata all’insegna dell’amicizia, della solidarietà e dell’impegno concreto verso le persone più fragili. È quella organizzata dal Rotary Club Lucca giovedì scorso (19 novembre) nella nuova sede della Comunità di Sant’Egidio in viale Cavour, inaugurata all’inizio di quest’anno.

L’incontro, promosso dal club lucchese in collaborazione con la comunità, ha rappresentato un’importante occasione per conoscere più da vicino questa realtà, presente sul territorio da oltre 25 anni impegnata quotidianamente in numerose attività a favore delle persone in condizioni di bisogno e marginalità sociale.

Momento centrale della serata è stata la cerimonia di consegna dei due accumulatori di energia per l’impianto fotovoltaico, ciascuno della potenza di 5 Kw, donati dal Rotary Club Lucca nell’ambito de services di maggior rilievo dell’attuale annata rotariana. La loro installazione consentirà di migliorare l’efficienza dell’impianto a pannelli solari della nuova struttura, contribuendo a garantirne l’autosufficienza energetica.

Numerosi i soci del club intervenuti, insieme alle consorti. Proprio alcune di loro hanno contribuito in maniera determinante alla riuscita dell’iniziativa, dedicandosi nei giorni precedenti alla preparazione della cena e all’allestimento della sala, con grande generosità e spirito di partecipazione.

Nel corso della serata, caratterizzata da un clima di viva amicizia e condivisione, si sono susseguiti gli interventi della presidente del Rotary Club Lucca, Lodovica Giorgi, e dei rappresentanti della Comunità di Sant’Egidio, che hanno illustrato le diverse attività portate avanti sul territorio.

Eleonora Colonnata, coordinatrice della squadra dei volontari, ha spiegato il significato del nome scelto per la nuova sede, Casa dell’Amicizia, in piena sintonia con i valori fondanti della Comunità. L’amicizia e la costruzione di relazioni umane rappresentano infatti elementi essenziali del suo impegno quotidiano accanto alle persone più fragili. A questo proposito, ha ricordato i pranzi organizzati una volta al mese, ai quali partecipano numerose persone, con una presenza italiana in costante crescita.

Riccardo Santabarbara ha illustrato le attività della Scuola della Pace, rivolta ai bambini e ai ragazzi delle scuole elementari e medie, che offre loro un sostegno nel percorso scolastico e favorisce la crescita personale e lo sviluppo di positive relazioni con gli altri.

Stefano Camoni e Diano Dianda hanno invece presentato le iniziative della Scuola di lingua e cultura italiana, rivolta agli immigrati, sia di recente arrivo sia provenienti da altri Paesi europei, con l’obiettivo di favorirne l’integrazione e la partecipazione alla vita della comunità.

La serata ha avuto anche una significativa finalità benefica. Grazie alla generosa adesione dei numerosi soci partecipanti, è stata infatti raccolta la somma di 4175 euro, interamente messa a disposizione della Comunità di Sant’Egidio per sostenere le sue iniziative di solidarietà.