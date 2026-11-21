A distanza di sette mesi dall’inaugurazione dei nuovi laboratori didattici, la Provincia di Lucca ha consegnato all’Istituto agrario Busdraghi di Mutigliano anche la nuova palestra della scuola. Un intervento molto atteso dall’istituto i cui studenti e studentesse (circa 320 in totale) erano costretti finora a servirsi della piccola palestra della vicina scuola media di Mutigliano.

Il simbolico taglio del nastro è avvenuto oggi (21 novembre), alla presenza del presidente della Provincia di Lucca, Marcello Pierucci, dell’assessora regionale all’istruzione Alessandra Nardini, del vicesindaco del comune di Lucca, Moreno Bruni, della dirigente scolastica del Busdraghi Donata De Cristofaro e di Claudio Oliva in rappresentanza dell’Ufficio scolastico provinciale.

Presenti, nell’occasione, anche i tecnici dell’ente di Palazzo Ducale Fabio Picchi, Elena Pollastrini e Valentina Angione, guidati dal dirigente tecnico architetto Fabrizio Mechini, nonché gli ingegneri e gli architetti dello studio Officine Abitare che hanno curato la progettazione dell’edificio.

Per realizzare il nuovo impianto sportivo la Provincia ha investito nel complesso circa 4 milioni di euro: 2,3 milioni di euro del Miur con fondi Prr, ai quali vanno aggiunti 1 milione di euro del Mef e circa 550 mila euro di fondi dell’Amministrazione provinciale ottenuti tramite il Credito Sportivo.

Non nasconde la sua soddisfazione il presidente Pierucci, reduce da due recenti e importanti inaugurazioni a Barga e a Viareggio per la messa in sicurezza e riqualificazione dei rispettivi istituti alberghieri: “Il progetto della nuova palestra di Mutigliano rientra nel programma di adeguamento e riqualificazione degli impianti sportivi di competenza della Provincia su tutto il territorio con lavori di sistemazione sia di edifici esistenti, sia per la costruzione di nuovi impianti. Se, ad esempio, per l’ex Cavallerizza Ducale nel centro storico di Lucca e l’Ite Carrara siamo intervenuti recuperando e adeguando edifici esistenti, in questo caso si tratta di uno spazio ex novo, ricavato in un contesto paesaggistico particolarmente suggestivo. Un nuovo edificio dedicato all’ attività motoria che qualifica ulteriormente il Busdraghi che, passo dopo passo, intervento dopo intervento, abbiamo reso più sicuro, funzionale ed accogliente”.

“Oggi inauguriamo questa palestra insieme alla provincia di Lucca, una palestra importante per tutto il territorio, una scuola che è bella, importante che però aveva un grosso deficit ovvero la mancanza di una palestra idonea – commenta Moreno Bruni -. Quindi, uno degli ultimi lavori del Pnrr, arriva a conclusione e, come si vede, se i fondi sono spesi bene si arriva in fondo. Siamo contenti per i ragazzi e per la nostra comunità. Quindi, è una giornata di festa”.

“Una bellissima mattinata oggi qua a Lucca, in questo territorio meraviglioso. Io faccio davvero i complimenti alla dirigente scolastica e alla provincia, in particolar modo al presidente Pierucci, per questo importante risultato, perché riuscire a rendere sempre più accoglienti, belli, nuovi, sicuri, innovativi, gli ambienti scolastici, è fondamentale – conclude l’assessora Nardini -. Oggi dotiamo questo istituto di una bella e nuova palestra, perché lo sport, come sappiamo, è un elemento imprescindibile, anche nel percorso di crescita tra le nostre ragazze e dei nostri ragazzi, al punto di vista del benessere psicofisico, ma anche dei tanti valori che lo sport insegna e trasmette. E poi questa palestra non solo è a servizio degli studenti di quest’istituto, ma è anche a servizio di un’intera comunità, di un’intero territorio. Questo ci racconta di come le scuole spesso possono diventare anche un ambiente aperto”.

Il cantiere, aperto alla fine del 2023, è stato curato dall’impresa G.B.A. Costruzioni srl di Lucca che ha costruito un impianto moderno e polifunzionale che si estende per 1000 mq. L’impianto è costituito da due volumi separati tra loro dalla scala che articola e mette in relazione i due corpi di fabbrica. Il principale di questi è dedicato all’attività sportiva, mentre il secondo ospita il blocco servizi, dove sono presenti i locali spogliatoi e gli altri locali accessori. Nel complesso si tratta di un parallelepipedo con dimensioni di circa 33×20 ml. in pianta, posizionato con il lato lungo parallelo alle curve di livello, e un’altezza di circa 9 ml. Il volume palestra è parzialmente interrato nel lato nord lasciando emergere all’esterno dal terreno un’altezza di circa 5,5 ml. L’impianto inaugurato rispetta le normative Coni e ospita un campo da pallavolo e un campo da basket. Nella sede si trovano anche gli spazi per gli spogliatoi, infermeria, magazzino e ovviamente i servizi igienici.