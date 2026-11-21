È rivolto a persone senza dimora e nuclei in condizioni di grave emergenza abitativa: sedi ad Antraccoli e Segromigno

Il Comune di Lucca ha approvato la convenzione con l’Arciconfraternita di Misericordia di Lucca Odv per la prosecuzione del servizio di accoglienza temporanea denominato B&B Social, rivolto a persone senza dimora e nuclei in condizioni di grave deprivazione materiale o emergenza abitativa sull’intero territorio dell’Ambito territoriale sociale della Piana di Lucca per il secondo semestre del 2026. Il provvedimento, formalizzato con la determinazione dirigenziale a firma del dirigente del Settore risorse umane e politiche sociali Lino Paoli, dispone contestualmente l’impegno di spesa per l’acconto iniziale.

Il progetto prosegue l’attività avviata nel corso del 2025 in due strutture dedicate, localizzate a Segromigno in Monte, nel comune di Capannori, e ad Antraccoli, nel territorio del comune di Lucca. Il percorso amministrativo ha dovuto fare i conti con un riallineamento temporale legato all’avvio del servizio ad Antraccoli, posticipato a maggio 2025 per adeguarsi agli indirizzi del Sistema di emergenza urgenza sociale (Seus), e alla successiva proroga della convenzione per Segromigno in Monte disposta a maggio 2026 per coprire la prima parte dell’anno in corso.

Per l’attività svolta nel secondo semestre del 2026 su entrambi gli immobili, l’amministrazione riconosce all’organizzazione di volontariato un importo massimo rimborsabile complessivo pari a 143.300 euro, subordinato alle spese effettivamente sostenute e regolarmente rendicontate. Con la determinazione viene impegnata una prima quota a titolo di acconto per 59.047,69 euro, imputata sul bilancio di previsione 2026-2028 e finanziata con risorse del Fondo Povertà – Quota Servizi annualità 2025, rinviando a successivi atti l’impegno del saldo residuo.

La copertura complessiva degli interventi potrà avvalersi anche di risorse provenienti da soggetti privati, come le fondazioni bancarie, nonché da ulteriori finanziamenti nazionali e regionali destinati all’inclusione sociale e al contrasto delle povertà, tra cui il Fondo Nazionale Politiche Sociali, il Fondo Povertà, l’avviso pubblico INtegra 2024 e il Programma nazionale inclusione e lotta alla povertà.