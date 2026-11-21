L’evento si è subito rivelato insolito e anche straordinario sopratutto perché riprendere i contatti con le persone dopo tutti questi anni non è stata un’impresa facile anche se non impossibile. Le due carissime professoresse suor Giulia Rabacchi e Amina Lucchesi con la loro presenza hanno voluto dimostrare il loro affetto che evidentemente dopo tutti questi anni non era svanito nel nulla. Grazie soprattutto a Anna Giuntoli e Ilia Casini che con coraggio e determinazione hanno voluto questa bella serata che tutti sperano venga riproposta prima possibile.