L'incontro|
Si ritrovano a cinquant’anni dal diploma magistrale alle Dorotee: serata amarcord a Lunata
Dodici ex allieve fra emozione e aneddoti hanno potuto riabbracciare anche le insegnanti Amina Lucchesi e suor Giulia Rabacchi
Ieri (20 novembre) sarà una data sicuramente indimenticabile per il vecchio Istituto Santa Dorotea di via del Giardino Botanico di Lucca: 12 ‘diversamente giovani’ alunne si sono ritrovate alla pizzeria da Cecio a Lunata dopo 50 anni dal diploma di maturità magistrale.
L’evento si è subito rivelato insolito e anche straordinario sopratutto perché riprendere i contatti con le persone dopo tutti questi anni non è stata un’impresa facile anche se non impossibile. Le due carissime professoresse suor Giulia Rabacchi e Amina Lucchesi con la loro presenza hanno voluto dimostrare il loro affetto che evidentemente dopo tutti questi anni non era svanito nel nulla. Grazie soprattutto a Anna Giuntoli e Ilia Casini che con coraggio e determinazione hanno voluto questa bella serata che tutti sperano venga riproposta prima possibile.
Per tutti, alla fine, è stato bello rivedersi.
Le doroteine presenti erano Gioia Maria Balbi, Alfreda Bullentini, Ilia Casini, Maria Flavia Fulvio, Danial Garibaldi, Anna Giuntoli, Simonetta Landi, Maria Luisa Marchi, Donatella Pollastrini e Gabriella Salvonio. Con loro le professoresse Amina Lucchesi e suor Giulia Rabacchi.