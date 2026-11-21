Domenica 22 novembre in piazza San Francesco artisti e fumettisti decoreranno il mezzo che partirà per una missione umanitaria. In programma anche laboratori, merenda e raccolta fondi

Domenica 22 novembre, alle 16, piazza San Francesco a Lucca si trasformerà in un laboratorio artistico a cielo aperto per un’iniziativa di solidarietà.

Protagonista sarà l’ambulanza che, pochi giorni dopo, partirà per l’Ucraina nell’ambito della missione umanitaria organizzata da Ovunque Aid insieme a David Bigotti, in arte Bigo, fumettista lucchese, il fotoreporter capo missione Niccolò Celesti e il fotografo Giovanni Cester.

L’iniziativa nasce in collaborazione con Comitato popolare di piazza San Francesco e Fermento, associazioni da tempo impegnate nella promozione di attività sociali e culturali, proprio in uno dei luoghi simbolo, piazza San Francesco nel quartiere Fratta-Bastardo, diventata negli anni un importante punto di riferimento per momenti di aggregazione, partecipazione, solidarietà e cultura dal basso..

Durante il pomeriggio, diversi artisti dell’associazione Lucca Gulp che si occupa di divulgazione del fumetto sul territorio lucchese, saranno chiamati a una sfida speciale: trasformare la carrozzeria dell’ambulanza in una grande opera collettiva, riempiendola di disegni, personaggi, colori e messaggi di pace e solidarietà. Un vero e proprio fumetto su quattro ruote, che attraverserà l’Europa fino a raggiungere l’Ucraina, portando con sé i segni e i pensieri degli artisti che avranno partecipato all’iniziativa.

Le associazioni, oltre che assistere Ovunque Aid per l’evento, organizzeranno una merenda per tutti coloro che vorranno partecipare e assistere alla realizzazione dell’opera. Sarà anche possibile contribuire liberamente alla raccolta fondi a sostegno della missione.

Dal 27 novembre al 6 dicembre, il team di Ovunque Aid attraverserà l’Europa a bordo del mezzo, trasportando medicinali, materiali sanitari e diversi aiuti umanitari destinati alle realtà locali. L’ambulanza sarà donata a una struttura sanitaria di Vinnytsia, dove potrà continuare a svolgere il proprio servizio di soccorso.

Il viaggio proseguirà poi verso Kyiv, dove Bigo incontrerà bambini e ragazzi nelle scuole, anche all’interno delle aule bunker, per realizzare laboratori di fumetto e disegno. Attraverso personaggi, matite e storie, l’obiettivo sarà regalare loro una giornata di creatività, immaginazione e leggerezza, offrendo uno spazio di espressione e condivisione. Durante il viaggio è previsto inoltre un intervento a sostegno di un rifugio per animali con cui Ovunque Aid collabora da tempo. Chi fosse interessato a conoscere le possibilità di adozione degli animali evacuati dalle zone del fronte e al loro trasferimento in Italia potrà contattare direttamente l’associazione.

Un pomeriggio aperto a tutti, per stare insieme, disegnare, fare merenda e contribuire a un progetto in cui arte e solidarietà viaggiano nella stessa direzione. Perché un’ambulanza può portare cure, un disegno può portare un sorriso e una storia può creare un ponte.