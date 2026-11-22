Il garante Martorana: “Ogni bambina, ogni bambino e ogni adolescente ha diritto a crescere senza discriminazioni”

Venerdì (20 novembre) in occasione della Giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza, piazza del Giglio si è illuminata d’azzurro. Con questa iniziativa, promossa dal Comune di Lucca insieme al Comitato provinciale Unicef di Lucca e sostenuta dal garante Marco Martorana, la città ha aderito a Go Blue, la campagna internazionale dell’Unicef che celebra l’anniversario dell’adozione della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

“L’azzurro di Piazza del Giglio ci ricorda un impegno che riguarda tutta la città – dichiara Marco Martorana, garante dell’infanzia e dell’adolescenza del Comune di Lucca – Ogni bambina, ogni bambino e ogni adolescente ha diritto a crescere senza discriminazioni, a essere protetto, a sviluppare le proprie capacità e a essere ascoltato nelle decisioni che lo riguardano».