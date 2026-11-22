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In cerca di adozione Laika, mix bretoncina di cinque mesi
22 novembre 2026 | 14:59
È una cessione di proprietà perché non adatta alla caccia. Va d’accordo con i simili e anche con i bambini
Laika, mix bretoncina di cinque mesi, cerca adozione urgentissima dopo una cessione di proprietà, perché non adatta alla caccia. Laika va d’accordo con i simili e anche bambini.
Per lei serve un’adozione subito, in quanto non è più benvoluta e ad oggi è finita in un box.
Laika adora le coccole e le passeggiate. Per info 347.1834141 (anche Whatsapp).