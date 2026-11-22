Sono ormai oltre due giorni e mezzo che i residenti di Nozzano Castello si trovano completamente sprovvisti di connessione internet, in una situazione di isolamento digitale che sta creando forti disagi nella frazione dell’Oltreserchio. Il disservizio si è manifestato nella serata di venerdì e, nonostante le segnalazioni inoltrate, fino a questo momento i tecnici di Tim non sono riusciti a individuare una soluzione definitiva per il ripristino della linea.