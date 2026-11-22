Il disagio|
La protesta di Nozzano Castello: niente linea internet da venerdì
L’interruzione prolungata del servizio sta pesando in maniera significativa sui residenti, in particolare per chi usa le rete per lavoro
Sono ormai oltre due giorni e mezzo che i residenti di Nozzano Castello si trovano completamente sprovvisti di connessione internet, in una situazione di isolamento digitale che sta creando forti disagi nella frazione dell’Oltreserchio. Il disservizio si è manifestato nella serata di venerdì e, nonostante le segnalazioni inoltrate, fino a questo momento i tecnici di Tim non sono riusciti a individuare una soluzione definitiva per il ripristino della linea.
L’interruzione prolungata del servizio sta pesando in maniera significativa sulla quotidianità degli abitanti, finendo per isolare diverse persone che fanno affidamento sulla rete non soltanto per le normali attività lavorative e di studio, ma anche per le comunicazioni essenziali, i servizi bancari e sanitari online e il mantenimento dei contatti familiari. In un periodo in cui la connettività rappresenta un servizio primario al pari delle altre utenze domestiche, la mancanza di certezze sui tempi di intervento alimenta la preoccupazione e il malcontento tra i cittadini della zona.
Dalla comunità di Nozzano Castello si leva dunque una protesta formale accompagnata da un appello affinché si accendano i riflettori sul guasto e venga sollecitato un intervento tecnico risolutivo in tempi brevi, così da restituire alla frazione un servizio indispensabile e porre fine a una condizione di isolamento che si protrae ormai da venerdì sera.