Sabato 19 dicembre, dalle 9 alle 12 negli ambulatori dermatologici della Cittadella della salute Campo di Marte (palazzina D) verranno eseguiti consulti gratuiti per la valutazione dei sintomi correlati all’Alopecia areata, una patologia autoimmune che si manifesta con la parziale o totale caduta di capelli e peli del corpo.

La struttura di dermatologia di Lucca, diretta da Carlo Mazzatenta, infatti, aderisce – insieme ad altre 33 strutture sanitarie del territorio nazionale (solo 4 in Toscana) – all’ottava edizione della giornata italiana dedicata ai pazienti affetti da alopecia areata.

Il 19 dicembre verranno dunque accolti i pazienti e coloro che ritengono di avere sintomi sospetti di questa patologia, allo scopo di valutare il livello della malattia, affrontare le difficoltà e fugare ogni dubbio nei cittadini interessati su questa complessa patologia. L’Alopecia areata day si pone inoltre l’obiettivo di sviluppare la sensibilizzazione e la condivisione delle cure.

La novità di quest’anno è che è necessario prenotare la visita chiamando il numero 346.4725524 telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 e dalle 14 alle 16; tramite whatsapp dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.

Per accogliere le persone e fornire informazioni saranno come sempre presenti nel padiglione D i volontari dell’associazione Aipad Odv, Associazione italiana pazienti alopecia and friends Odv, che saranno facilmente identificabili.