Ci sono giornate che lasciano qualcosa di speciale. Una giornata stupenda, in cui si sono intrecciati emozioni, culture, esperienze lavorative e pensieri, con un unico grande comune denominatore: l’Amore (quello con la ‘A’ maiuscola).

“L’amore per le persone, per i rapporti autentici, per i valori e per ciò che si costruisce insieme nel tempo – scrivono dal Farneta -. Attorno ad un tavolo, per un momento conviviale atteso da tempo, si sono ritrovati i titolari della Farmacia Novelli, il fantastico Davide di DuPalle e il direttore generale del Farneta. Persone speciali, perché persone così se ne incontrano davvero poche. Un legame che dura da anni, fatto di stima, amicizia, condivisione e sostegno reciproco. A tutti voi va il nostro più sincero ringraziamento. Il Farneta vi ringrazia di cuore. Perché il calcio unisce, ma sono le persone a fare la differenza”.