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Lavori sulla rete idrica, possibili disagi nel centro di Lucca
23 novembre 2026 | 17:49
L’intervento sarà effettuato giovedì (26 novembre), dalle 9 alle 18
Giovedì (26 novembre), dalle 9 alle 18, potrebbe essere sospesa l’erogazione dell’acqua o si potranno verificare cali di pressione nel centro di Lucca, a causa di lavori sulla rete idrica.
Nello specifico, sono interessate via Francesco Carrara, via San Girolamo, piazza monsignor Emilio Maggini, corso Garibaldi dal civico 42 al civico 159, piazza del Giglio, via del Giglio, via del Peso, via della Polveriera e via delle Mura Urbane 6. I presunti abitanti interessati sono 676.
Al ripristino della fornitura potranno verificarsi fenomeni di intorbidamento destinati a scomparire in breve tempo.