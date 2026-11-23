Un Palatagliate carico di energia e colori, 350 partecipanti arrivati da tutta Italia e 7mila euro destinati alla Fondazione Meyer per il progetto Play Therapy, che attraverso il gioco e le attività ricreative rende più serena la permanenza in ospedale dei bambini. Si è chiusa con il miglior risultato di sempre la quarta edizione di Lucca Dance Zumba for Meyer, la manifestazione benefica promossa da Zefiro che domenica 15 novembre ha riunito a Lucca istruttori, gruppi, appassionati e famiglie, con i più piccoli protagonisti dell’apertura della parte danzante.

Proprio mentre si celebrava il record della raccolta, al termine dell’evento gli organizzatori avevano annunciato che quella del 2026 sarebbe stata l’ultima edizione, pesando sulla scelta i costi crescenti di una macchina organizzativa che richiede mesi di preparazione. A quell’annuncio ha risposto Emmanuele Bittarelli, responsabile comunicazione ed eventi della Fondazione Meyer, sottolineando come i 7mila euro rappresentino un risultato concreto e importante, ma il valore dell’iniziativa vada oltre la cifra della donazione, testimoniando ciò che una comunità unita può realizzare. Bittarelli ha quindi ringraziato Zefiro, il Comune di Lucca, gli sponsor, gli istruttori e i partecipanti, auspicando l’ingresso delle aziende del territorio lucchese e toscano per consentire alla solidarietà di proseguire nel tempo.

La palla passa ora alle imprese con l’appello lanciato dal presidente di Zefiro, Mirco Trielli, rivolto alle realtà economiche di Lucca, della provincia e della Toscana. Fin dalla prima edizione l’associazione ha scelto di devolvere interamente al Meyer il ricavato dei biglietti, facendosi carico direttamente delle spese per presenter, tecnici, comunicazione e logistica: dietro poche ore di spettacolo ci sono mesi di lavoro, responsabilità e risorse importanti, ha spiegato Trielli, proponendo alle aziende di creare una rete stabile che copra questi costi così da continuare a destinare ai bambini ogni euro raccolto dagli ingressi.

Dopo l’annuncio di chiusura sono però arrivate centinaia di testimonianze d’affetto da istruttori, allievi, partecipanti e persone affezionate all’evento anche al di fuori del mondo Zumba, spingendo gli organizzatori a un ripensamento. Già due giorni dopo la manifestazione, la direttrice artistica Valentina Altamura aveva espresso in un video sui social l’intenzione di accogliere questa spinta della comunità, mentre Trielli ha confermato la volontà di riprovarci di fronte a tanta partecipazione.

L’idea per il futuro è allargare il perimetro dell’iniziativa oltre i confini comunali, coinvolgendo altri Comuni, associazioni e partner per condividere fin dall’inizio decisioni, lavoro e responsabilità, partendo dalle basi costruite in quattro edizioni con il patrocinio del Comune di Lucca e dell’assessorato allo sport, l’uso gratuito del Palatagliate tramite il bando Vivi Lucca e il sostegno di Tecno Service e LU.ME. – Metalmeccanica lucchese per il territorio, che ha permesso la conduzione del comico lucchese Matteo Cesca.