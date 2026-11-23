Il progetto per abbattere e ricostruire l’attuale palazzetto dello sport di via delle Tagliate, dando vita al nuovo complesso polifunzionale LuccaArena, si prepara ad affrontare il passaggio in consiglio comunale con la relativa proposta di delibera.

L’iter amministrativo ha incassato il via libera formale della conferenza dei servizi dello scorso aprile. Il Comune, con la regia dell’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani e la dirigente Antonella Giannini, ha provveduto a rispondere, prima della fase progettuale, a tutte le osservazioni che sono state presentate dai diversi enti.

Al quadro che poteva apparire complesso, a causa di alcuni paletti ambientali, interferenze impiantistiche e criticità sulla gestione della viabilità, è stato risposto approfonditamente in modo di arrivare all’apertura dei cantieri senza possibili ostacoli.

Quanto all’impatto urbanistico e patrimoniale dell’opera, la cui progettazione preliminare è stata affidata al raggruppamento guidato da ATI Project per una spesa complessiva di oltre 777mila euro è necessaria una piccola variante urbanistica — resa possibile dalle norme del nuovo Codice degli appalti dopo l’abrogazione della precedente legge regionale di riferimento — accompagnata dall’avvio di procedure di esproprio su una porzione marginale di terreni privati necessari a completare l’opera. In via precuazionale, inoltre, a seguito delle relazioni agronomiche, il Comune ha deciso di considerare zona boscata un’area non ancora censita nelle mappe urbanistiche del Comune: sarà, per questo, comunque compensata con nuovi rimboschimenti o pagare un indennizzo.

Sul piano ambientale, osservazioni da Arpat e dall’ufficio comunale tutela ambientale, che accendono i riflettori sulla qualità del terreno e sulla tenuta idrica del sottosuolo. Le analisi effettuate sul sito hanno infatti rilevato in due punti un superamento dei limiti di idrocarburi consentiti per le aree verdi e ricreative: di conseguenza, le terre provenienti dagli scavi non potranno essere riutilizzate nella parte nord del progetto destinata a parco e spazi ricreativi, perché risultano compatibili soltanto con usi industriali o commerciali. Per il rischio di interferenza tra gli scavi e la falda acquifera superficiale l’amministrazione dovrà ottenere un’autorizzazione specifica per lo scarico delle acque piovane di dilavamento. Sul fronte idraulico, invece, l’ufficio strade e supporto geologico ha segnalato la necessità di controlli puntuali del deflusso delle acque meteoriche nel canale San Rocco.

Da tenere conto anche delle reti dei servizi già presenti nel sottosuolo di via delle Tagliate. Gesam Reti ha segnalato che proprio nell’area dei lavori passano tubazioni del gas metano a bassa pressione e sistemi di protezione dalla corrosione che alimentano non solo l’attuale palazzetto, ma anche altre utenze della zona: prima ancora di avviare le opere principali, sarà probabilmente necessario spostare le condotte o realizzare reti provvisorie. Analoghi vincoli arrivano da Geal per le condotte dell’acquedotto e delle fognature, di cui andrà verificata la tenuta e l’eventuale spostamento a carico del Comune, mentre Lucca Riscossioni e Servizi ha posto condizioni sulla separazione degli impianti elettrici e sulla manutenzione futura dei fari del campo da gioco, chiedendo passerelle o corsie dedicate affinché i mezzi pesanti non rovinino la pavimentazione sportiva.

Infine, il nodo della mobilità e della convivenza con il resto della città. L’ufficio traffico del Comune ha dato il proprio assenso, mettendo nero su bianco la necessità di n coordinamento rigido tra i calendari delle manifestazioni cittadine e quelli dei grandi eventi della nuova arena. in un quadrante già sottoposto a forte pressione di transito di auto, moto e trasporto pubblico locale. Sotto la lente anche capienza dei parcheggi, tenuto conto dei 411 posti del Palatucci, la cui parte nord è riservata ai bus turistici, e dei 505 stalli del nuovo parcheggio in fase di realizzazione vicino al cimitero.