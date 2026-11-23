Dopo alcuni mesi torna a riunirsi in seduta la Commissione Lavori Pubblici. Nella precedente riunione la maggioranza si era trovata divisa sulla nomina del nuovo vicepresidente di Commissione. Oggi (23 novembre) all’ordine del giorno del tavolo di Commissione c’è una pratica urgente che riguarda la quarta variazione al Piano triennale dei lavori pubblici. Una pratica che la maggioranza ritiene necessaria per raggiungere gli obiettivi prima della scadenza del mandato.

“ Questa amministrazione vuole portare a conclusione tutti gli obiettivi che ha rispetto alla scadenza del mandato, ed è normale che le pratiche si accelerino – precisa l’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani -. Questa variazione ha per oggetto lo spostamento di alcuni lavori che vanno al 2027, per necessità di amministrazione o per una questione di finanziamenti. Si tratta di quindi di una pratica che va in Consiglio comunale sempre prima della fine dell’anno”.

Le modifiche sono molte e riguardano alcuni interventi importanti, come il completamento del rifacimento del tetto del Teatro del Giglio, un lavoro di 515mila euro, per cui l’amministrazione ha trovato una copertura del finanziamento mancante di 165mila euro. Altre voci sono state invece spostate di un anno, sono stati aggiunti 100mila euro ai finanziamenti per la manutenzione straordinaria dei campi sportivi, e aggiunto un milione di euro con mezzi proprio, per la pavimentazione stradale portando la cifra a 1,5milioni di euro. Altri 500mila euro stranno aggiunti per il rifacimento di alcuni marciapiedi e per l’abbattimento delle barriere architettonche, altri 150mila euro per la realizzazione della rotatoria in via Tognetti e via dell’Acquacalda e novità anche per quanto riguarda lo spostamento del terminal bus da piazzale Verdi alla zona della Stazione.

“Questo è un obiettivo dell’amministrazione e lo stiamo perseguendo insieme a Ferrovie dello Stato – spiega l’assessore Buchignani -. Noi bisogna dare seguito a quello che è il Piano operativo e soprattutto alla realizzazione della continuazione di Via Mazzini fino al collegamento con la circonvallazione. Proprio di questo si parla oggi (23 novembre) nella quarta variazione del Piano triennale per pubblici, perché noi coerentemente con quanto accordato con Ferrovie dello Stato abbiamo apportato il finanziamento per dare seguito a quello che sarà poi un progetto della nuova strada e la realizzazione della stessa”.

Il finanziamento per il prolungamento di via Mazzini fino alla circonvallazione è di 2 milioni di euro.

“Nel 2027 abbiamo stabilito l’inizio dei lavori con un finanziamento vero, per la realizzazione di questo nuovo tratto di strada e per finirlo nel 2028, con un altro vero finanziamento a mutuo – prosegue -. Da lì poi potremo procedere, con l’avvio di quello che sarà sicuramente uno dei lavori più importanti per quanto riguarda la mobilità, cioè l’inizio dei lavori per il trasferimento del terminal bus da piazzale Verdi alla zona delle ferrovie, dove dovrebbe stare. Lì si creerà una vera modalità di scambio tra la gomma e il ferro e quindi è lì che di natura deve stare un terminal bus. Tutto ciò renderà Piazzale Verdi un parco pedonale alle porte della città e da lì partirà anche quello che sarà il vero ripensamento di Piazzale Verdi che dovrà essere in qualche modo riprogettato e riqualificato”.

diventerà un’area pedonale?