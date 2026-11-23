I partecipanti hanno potuto immergersi in un itinerario di grande fascino, tra ville e dimore storiche di Lucca e della Piana

Un’esperienza all’insegna della scoperta, della convivialità e delle eccellenze enogastronomiche locali.

Ha registrato il tutto esaurito il walking tour Camminare con Gusto 2026, l’iniziativa promossa da Vetrina Toscana e organizzata da Confcommercio Lucca e Massa Carrara con la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest e la collaborazione di Confcommercio Toscana, che nei giorni scorsi ha accompagnato i partecipanti alla scoperta delle bellezze e dei sapori della Lucchesia.

Complice una piacevole estate di San Martino, arrivata con qualche giorno di ritardo, i partecipanti hanno potuto immergersi in un itinerario di grande fascino, tra ville e dimore storiche di Lucca e della Piana, arricchito da momenti di degustazione dedicati ai prodotti tipici e alle eccellenze del territorio. Registrata fra gli altri anche la gradita presenza dell’assessora comunale di Capannori Silvia Sarti.