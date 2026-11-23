L'iniziativa|
Tutto esaurito per il walking tour di Vetrina Toscana ‘Camminare con gusto 2026’
I partecipanti hanno potuto immergersi in un itinerario di grande fascino, tra ville e dimore storiche di Lucca e della Piana
Un’esperienza all’insegna della scoperta, della convivialità e delle eccellenze enogastronomiche locali.
Ha registrato il tutto esaurito il walking tour Camminare con Gusto 2026, l’iniziativa promossa da Vetrina Toscana e organizzata da Confcommercio Lucca e Massa Carrara con la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest e la collaborazione di Confcommercio Toscana, che nei giorni scorsi ha accompagnato i partecipanti alla scoperta delle bellezze e dei sapori della Lucchesia.
Complice una piacevole estate di San Martino, arrivata con qualche giorno di ritardo, i partecipanti hanno potuto immergersi in un itinerario di grande fascino, tra ville e dimore storiche di Lucca e della Piana, arricchito da momenti di degustazione dedicati ai prodotti tipici e alle eccellenze del territorio. Registrata fra gli altri anche la gradita presenza dell’assessora comunale di Capannori Silvia Sarti.
Un percorso pensato per valorizzare il patrimonio storico, culturale ed enogastronomico locale, mettendo in relazione le bellezze paesaggistiche con le tradizioni e le produzioni di qualità che rendono unico questo territorio. La grande partecipazione e il sold out confermano l’interesse verso proposte capaci di coniugare turismo esperienziale, cultura e gusto, valorizzando le risorse locali e creando nuove occasioni di promozione per le imprese del territorio.