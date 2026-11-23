Il ritrovo|
Dalla Città/
Una festa a trent’anni dal diploma per la 5AM dell’Itis Fermi di Lucca
23 novembre 2026 | 15:49
Una serata amarcord fra allegria e divertimento in cui sono affiorati tanti aneddoti fra cui quello di una mitica gita a Praga
Si è ritrovata per festeggiare a 30 anni dal diploma, la classe 5AM meccanica dell’Itis Fermi di Lucca.
Una serata passata in allegria e divertimento dove sono affiorati tanti ricordi di vita scolastica e non solo, in particolare legati ad una gita a Praga.
“Sono trascorsi trent’anni – dicono i partecipanti – ma ci siamo ritrovati subito come se oggi fosse il 1996 e la serata si è conclusa con un bel brindisi a noi, la 5AM”.