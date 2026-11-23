Una serata passata in allegria e divertimento dove sono affiorati tanti ricordi di vita scolastica e non solo , in particolare legati ad una gita a Praga.

“Sono trascorsi trent’anni – dicono i partecipanti – ma ci siamo ritrovati subito come se oggi fosse il 1996 e la serata si è conclusa con un bel brindisi a noi, la 5AM”.