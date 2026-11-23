Il 25 novembre i sette Comuni e l’Asl Toscana nord ovest esporranno nei municipi e nelle sedi sanitarie il bozzetto Il volo della libertà, simbolo di memoria, sensibilizzazione e impegno contro la violenza di genere

Un segnale corale, visibile e tangibile per mantenere alta l’attenzione e trasformare la memoria in un impegno quotidiano. In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del prossimo 25 novembre, i sette Comuni della Piana di Lucca e l’Azienda UsI Toscana nord ovest esporranno contemporaneamente nei propri palazzi istituzionali e nelle principali sedi sanitarie la riproduzione del bozzetto artistico Il volo della libertà, inaugurato lo scorso anno per ricordare Vania Vannucchi, vittima di femminicidio il 2 agosto 2016.

Come è stato illustrato nell’incontro di oggi (23 novembre) nella Cittadella della Salute Campo di Marte, l’iniziativa è promossa dalla Conferenza zonale integrata della Piana di Lucca – che riunisce i comuni di Lucca, Capannori, Altopascio, Porcari, Montecarlo, Villa Basilica e Pescaglia – insieme alla Zona Distretto Piana di Lucca dell’Azienda Usl Toscana nord ovest in continuità con un percorso pluriennale di sensibilizzazione che, partendo dalla drammatica vicenda di Vania, è diventato nel tempo un’importante occasione di riflessione collettiva sulla violenza di genere.

“Abbiamo voluto rinnovare il ricordo e la memoria di Vania Vannucchi nel luogo dove purtroppo fu uccisa, a dieci anni da quel tragico evento – dichiara Elusia Lo Presti, direttrice della Zona Distretto Piana di Lucca per l’Azienda Usl Toscana nord ovest -. 8 dei pannelli realizzati sulla base del bozzetto del murales a lei dedicato, saranno appesi nella giornata del 25 novembre e per tutto il mese successivo nei palazzi municipali dei 7 comuni della Piana di Lucca, per essere visibili simbolicamente e emblematicamente nel ricordo di Vania Vannucchi e di tutte le donne vittime di femminicidio, per far si che questo non accada più o comunque dobbiamo fare tutto il possibile con i nostri servizi per stare accanto alle donne che sono vittime di qualsiasi tipo di violenza e prevenire come istituzione sanitaria insieme agli enti locali e tutte le istituzioni territoriali”.

“L’iniziativa di oggi è importante perché porta sul territorio nei comuni e all’interno dell’azienda sanitaria hai ricordo di Vania con la visione del murale che ha realizzato e inaugurato lo scorso anno – continua Sara D’Ambrosio, vicepresidente della Conferenza zonale integrata della Piana di Lucca -. Questa è una delle iniziative per il decennale ma il lavoro del gruppo va avanti abbiamo un programma appunto di potenziare sul territorio i messaggi che, attraverso il gruppo di giovani del liceo Passaglia, lo scorso anno sono stati veicolati tramite le immagini e quindi altri murali nel territorio ma soprattutto anche una mostra itinerante del lavoro fatto dai ragazzi. Il ricordo di Vania continua e soprattutto la condanna forte alla violenza è uno dei temi che portiamo avanti vicino alla data del 25 novembre ma lo vogliamo fare tutto l’anno e la presenza del murales lo conferma perché sono messaggi immediati ma soprattutto potenti e fatti dalle nuove generazioni”.

Un cammino portato avanti grazie a un gruppo di lavoro specifico che ha coinvolto in particolare la Conferenza Zonale per l’Educazione e l’Istruzione della Piana di Lucca, il Consultorio zonale, il Centro Antiviolenza Luna Aps, l’Associazione Città delle Donne e il Liceo artistico A. Passaglia, oltre al supporto della Regione Toscana.

Il bozzetto esposto, realizzato con tecnica acrilica su carta, porta la firma di Yari Bertini del Liceo Artistico Augusto Passaglia di Lucca. È proprio da quest’opera – selezionata da una commissione composta da rappresentanti delle istituzioni, della scuola, della società civile e dai familiari di Vania — che ha preso vita il murale commemorativo nella sede della Cittadella della Salute Campo di Marte. Il murale è dedicato alla memoria di Vania Vannucchi, l’operatrice socio-sanitaria che il 2 agosto 2016, a 46 anni, fu vittima di un brutale femminicidio proprio all’interno dell’ex complesso ospedaliero lucchese in cui lavorava. A dieci anni dalla sua scomparsa, quella tragedia, che ha scosso profondamente l’intera comunità e il mondo della sanità, resta il simbolo di una ferita ancora aperta che impone a tutti di non abbassare mai la guardia.

Nel trittico Il volo della libertà, l’autore racconta con il linguaggio dei simboli e del colore il passaggio dalla libertà all’oppressione nelle relazioni violente: le rondini in volo e i fiori sbocciati su uno sfondo luminoso lasciano progressivamente spazio a tonalità sempre più cupe fino a una gabbia e a fiori ripiegati su se stessi, mentre alcuni uccelli riescono a spiccare il volo fuori dalle sbarre, richiamando la possibilità di sottrarsi al controllo e alla violenza prima che sia troppo tardi.

Portare Il volo della libertà dentro i municipi e nei presidi sociosanitari del territorio assume un forte valore simbolico e civile. L’obiettivo delle amministrazioni locali e dell’Azienda sanitaria è quello di rendere visibile a tutta la cittadinanza, nei luoghi della democrazia e della cura, il rifiuto di ogni forma di sopruso e la volontà di fare rete per sostenere le donne, prevenire la violenza di genere e promuovere un cambiamento culturale profondo.