Ieri pomeriggio (23 novembre) a palazzo Orsetti la madre di Martina, Emilia Troiano, accompagnata dal sindaco Mario Pardini, dal vicesindaco Moreno Bruni e dal capo di gabinetto Beniamimo Placido, ha consegnato con un gesto simbolico il ricavato dello spettacolo di beneficenza che si è tenuto lo scorso 13 novembre al Teatro del Giglio, alla Fondazione Alice Benvenuti, creata dai genitori di un’altra giovane ragazza deceduta per leucemia linfoblastica acuta e che si occupa di fornire aiuto, cura e assistenza alle famiglie con figli oncologici.

“Si è trattato di uno scambio fra due famiglie – dichiarano il sindaco Pardini e il vicesindaco Bruni – che hanno dovuto affrontare un grave lutto e che hanno in qualche modo trasformato il loro immenso dolore in un’attività benefica per il sostegno di altre famiglie e della comunità”.