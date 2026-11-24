Il gesto|
Consegnato alla Fondazione Alice Benvenuti il ricavato de ‘Il mondo a colori nei sogni di Martina’
A palazzo Orsetti la consegna da Emilia Troiano dopo lo spettacolo di beneficenza che si è tenuto lo scorso 13 novembre al Teatro del Giglio
Ieri pomeriggio (23 novembre) a palazzo Orsetti la madre di Martina, Emilia Troiano, accompagnata dal sindaco Mario Pardini, dal vicesindaco Moreno Bruni e dal capo di gabinetto Beniamimo Placido, ha consegnato con un gesto simbolico il ricavato dello spettacolo di beneficenza che si è tenuto lo scorso 13 novembre al Teatro del Giglio, alla Fondazione Alice Benvenuti, creata dai genitori di un’altra giovane ragazza deceduta per leucemia linfoblastica acuta e che si occupa di fornire aiuto, cura e assistenza alle famiglie con figli oncologici.
“Si è trattato di uno scambio fra due famiglie – dichiarano il sindaco Pardini e il vicesindaco Bruni – che hanno dovuto affrontare un grave lutto e che hanno in qualche modo trasformato il loro immenso dolore in un’attività benefica per il sostegno di altre famiglie e della comunità”.
Come ha detto la mamma di Martina, dopo la prima edizione dello spettacolo di beneficenza Il mondo a colori nei sogni di Martina che ha sostenuto le scuole, perché per Martina lo studio non era mai un semplice dovere, ma una gioia profonda, quest’anno l’intero ricavato di 6600 euro è stato devoluto alla Fondazione Alice Benvenuti Ets, “che ci è stata accanto durante le cure di Martina – ha affermato – e dunque vogliamo sostenere concretamente i loro progetti di cura e vicinanza ai giovani pazienti e alle loro famiglie”.